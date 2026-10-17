Skenarët apokaliptikë të Izraelit ndaj Arabisë Saudite dhe Turqia përballë tyre

Dora e superzullumqarëve të Lindjes së Mesme pas sulmeve ndaj Mbretërisë
Nga İbrahim Karagul / Yeni Safak
Sulmet ndaj Arabisë Saudite po trondisin gjithçka, nga Deti i Kuq në Gjirin Persik, nga Mesdheu Lindor në Kaukaz. Ata që e shohin këtë çështje vetëm përmes prizmit të huthinjve në Jemen, vështirë se mund ta kuptojnë se çfarë fshihet pas këtyre sulmeve dhe çfarë do të ndodhë më pas.
Ky nuk është një konflikt midis bashkësive fetare. Kjo nuk është vetëm një luftë për të bashkuar Jemenin ose për të krijuar një shtet Huthi. Kjo nuk është as pjesë e luftës Iran-Izrael. Ky nuk është një konflikt i kufizuar vetëm në atë se kush do të kontrollojë Ngushticën Bab el-Mandeb.
Ky është një konspiracion izraelit
Publiku turk i sheh zhvillimet përmes prizmit të ndikimit iranian, ose përmes informacionit të përhapur nga Izraeli sikur të vinte nga iranianët, ose si një reagim ndaj partneritetit midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara, ose përmes qëndrimeve anti-iraniane.
Ne kemi rënë në këtë kurth shumë herë. Ne kemi rënë në të gjatë të gjitha luftërave dhe pushtimeve të mëparshme, duke mbajtur anë në konfliktet e brendshme. Megjithatë, këto janë opinione të kontrolluara, dhe shumicën e kohës ne kemi marrë anë bazuar në opinione të manipuluara.
Kjo është arsyeja pse shpesh kemi qëlluar në shtëpitë dhe vendet tona dhe jemi bërë forca e armatosur e dikujt tjetër.
Sulmi ndaj Arabisë Saudite është një operacion i planifikuar i organizuar drejtpërdrejt nga Izraeli.
Vendet në rajon, shoqëritë ose qarqet politike kanë mundësinë të vendosin se cilën anë të mbajnë. Zgjidhjet për krizat e reja nuk mund të gjenden duke u kthyer te çështjet e vjetra. Sepse për këto shtete, të krijuara pas Luftës së Parë Botërore, ka filluar një rivendosje.
Interesat e përbashkëta të huthinjve dhe Izraelit
Interesat e ndërsjella të huthinjve dhe Izraelit tani janë të dukshme. Interesat e përbashkëta të Iranit dhe Izraelit janë gjithashtu të dukshme. Diçka tjetër po provohet këtu, dhe deri më tani po funksionon. Ndërsa lufta midis Izraelit dhe Iranit, dhe sulmet me raketa të huthinjve kundër Izraelit në Detin e Kuq na i japin formë mendjeve, është e vështirë për ne të shohim se çfarë po ndodh në të vërtetë.
SHBA-të po tërhiqen nga rajoni, e pranojnë autoritetet në Riad. Të gjithë e dinë se SHBA-të, të cilat nuk mund të mbrojnë as bazat e tyre në Gjirin Persik, nuk do t’i mbrojnë as ato vende.
Edhe Katari, duke thënë “duhet të përgatitemi për kushtet më të vështira”, lë të kuptohet një periudhë tjetër e vështirë për rajonin. Dhe ne, me bllokimet tona mendore dhe fanatizmin personal, vazhdojmë t’i lëmë hapësirë Izraelit.
Ndarja e Arabisë Saudite
Nëse ky plan ka sukses, ai do ta ndajë Arabinë Saudite. Menjëherë pas kësaj, do të shohim një skenar të ngjashëm të godasë Egjiptin. Nëse ajo që ndodhi më parë në Somali, Libi dhe Sudan nuk ishte e mjaftueshme për të zgjuar vetëdijen tonë, të paktën tani duhet të jetë e mjaftueshme.
Shpërbërja e Arabisë Saudite do të çonte në shpërbërjen e vendeve të tjera. Gadishulli Arabik do të tërhiqej në luftëra familjare. Ndërkohë, Jemeni do të tërhiqet në konflikte të brendshme edhe më serioze.
Ata që e shohin skenarin e shpërbërjes së Arabisë Saudite ekskluzivisht përmes familjes Saud nuk kanë asnjë fjali për të shpjeguar se çfarë vjen më pas.
Pra, a e dini çfarë do të ndodhë? Do të fillojnë luftëra të pafundme për kontrollin e Mekës dhe Medinës.
Irani dhe vendet nën ndikimin e tij, si dhe vende të tjera, do të zhvillojnë luftëra sektare për këto territore.
Skenarët apokaliptikë që po zhvillohen në rajon, të orkestruar nga trekëndëshi Izrael-Iran-Emiratet e Bashkuara Arabe, duhet të ndalen.
Qëllimi është të parandalohet dhënia e ndihmës për Arabinë Saudite.
Për të parandaluar zbatimin e marrëveshjes së Mekës për mbrojtjen e Arabisë Saudite, janë planifikuar aktivitete të shumta të pabesueshme. Kërcënimet kundër Turqisë dhe Pakistanit do të rriten deri në limit.
India mund të sulmojë Pakistanin në ditët në vijim. Ndërsa Aleanca e Mekës është e përqendruar në Arabinë Saudite, Pakistani mund të kërcënohet. Turqia mund të gjendet midis dy fronteve, e detyruar të mbështesë si Arabinë Saudite ashtu edhe Pakistanin.
“Rrethimi i Turqisë… Hapja e një fronti në portat e saj lindore, në Egje dhe Mesdheun lindor
Izraeli ka formuar një front të përbashkët me administratën greko-qipriote dhe Greqinë kundër Turqisë, duke e kërcënuar atë nga Mesdheu lindor dhe Egjeu. Tani po përpiqet ta ndërtojë të njëjtin në portat lindore të Turqisë. Po zbaton një projekt përmbajtjeje përmes Mesdheut, Egjeut dhe Kaukazit.
Ata po përpiqen të krijojnë një kërcënim që do ta ndajë botën turke në dy kampe të ndara dhe do ta copëtojë rajonin. Në këtë mënyrë, ata planifikojnë të parandalojnë Turqinë të përqendrohet në Arabinë Saudite dhe të kufizojnë hapësirën e Izraelit për manovrim.
Le të jemi të qartë: kjo përmbajtje e Turqisë drejtohet drejtpërdrejt nga Presidenti Erdogan. Duket se një përpjekje tjetër është duke u zhvilluar për ta hequr Presidentin Erdogan nga ekuacioni.
Kështu duhet ta shohim atë që ka ndodhur brenda dhe përreth nesh në tre javët e fundit. Duhet të shqyrtojmë me kujdes se kush aktualisht zë çfarë pozicioni brenda vendit.
Turqia nuk do të mbetet në mbrojtje
Turqia nuk mbetet në mbrojtje në kriza të tilla. Ajo shkon përpara dhe ia del mbanë. Do të jetë përsëri e njëjta gjë. Fakti është se Turqia, për të ardhmen e Mekës dhe Medinës, për të parandaluar luftëra të pafundme sektare, do ta forcojë plotësisht Arabinë Saudite kundër skenarit të ri që synon të copëtojë Mbretërinë dhe të shkatërrojë të gjithë rajonin midis dy portave detare.
Çfarëdo skenari që të zbatojmë në perëndim dhe në lindje të vendit tonë, çfarëdo trazirash që të krijojmë brenda tij, do të ndodhë. Planet e reja për të shkatërruar të gjithë rajonin do të përfundojnë në plehra, njësoj si ato të mëparshmet.
Nuk kemi asgjë për t’u thënë atyre që thonë: “Por huthinjtë në të vërtetë po luftojnë Izraelin”. Le të vazhdojnë të përsërisin mantrat që kanë mësuar. Ne po punojmë në një hartë tjetër. Ata që mbështesin Turqinë do të fitojnë. Pjesa tjetër do të shkruhet në faqet e gabuara të historisë.