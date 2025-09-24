Sllovenia kërkon veprime në Këshillin e Sigurimit të OKB-së për të parandaluar gjenocidin në Gaza

Ministrja e Jashtme e Sllovenisë, Tanja Fajon i kërkoi Këshillit të Sigurimit të OKB-së të veprojë urgjentisht për të parandaluar atë që ajo e përshkroi si “gjenocid” në Gaza, duke paralajmëruar se mekanizmat ndërkombëtarë të drejtësisë tashmë e kanë dhënë alarmin, transmeton Anadolu.
Fajon tha të martën se ka “baza të arsyeshme për të arritur në përfundimin” se aktet në Gaza “mund të përbëjnë gjenocid”, duke theksuar se gjetje të tilla përfaqësojnë kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare.
“Përgëzojmë punën e mekanizmave gjyqësorë dhe hetues, GJND-së dhe Komisionit Hetimor, veçanërisht për raportin e tij të fundit, për dhënien e alarmit. Nuk është përgjegjësia jonë të vëmë në dyshim gjetjet e tyre. Është përgjegjësia jonë të veprojmë mbi to”, i tha Fajon Këshillit.
Ajo kritikoi atë që e quajti “diplomaci performuese”, duke thënë se thirrjet për armëpushim, hapat politikë dhe madje edhe shprehjet e solidaritetit nuk duhet të trajtohen si gjeste simbolike.
“Ato ofrojnë një pamje të errët të një bashkësie ndërkombëtare në dëshpërim, duke kuptuar se ‘kurrë më’ është bërë një premtim i dështuar”, shtoi ajo.
Duke përfunduar fjalimin e saj, ajo i bëri thirrje Këshillit: “Mos lejoni që e ardhmja jonë kolektive të përcaktohet nga njolla e gjenocidit në Gaza. Veproni tani”.
Ministria e Jashtme e Sllovenisë e përsëriti mesazhin në platformën sociale amerikane X.
“Mos lejoni që e ardhmja e Izraelit të përcaktohet nga terrorizmi dhe dhuna. Mos lejoni që e ardhmja e Palestinës të përcaktohet nga pushtimi dhe shkeljet e vazhdueshme të të drejtave të njeriut. Mos lejoni që e ardhmja jonë kolektive të përcaktohet nga njolla e gjenocidit në Gaza. Veproni tani”, shkroi Ministria.