Smotrich kundërshton planin e Trumpit për Gazën, kërkon mbylljen e qendrës koordinuese të udhëhequr nga SHBA

Ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, ka hedhur poshtë planin e ish-presidentit amerikan Donald Trump për Gazën, duke bërë thirrje për mbylljen e qendrës koordinuese të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara.

Smotrich e cilësoi disa vende pjesëmarrëse si “armiqësore”, duke përmendur në mënyrë të veçantë Egjiptin dhe Britaninë e Madhe, dhe tha se ato duhet të përjashtohen nga kjo qendër.

Deklaratat e tij kanë shkaktuar reagime dhe shqetësime, pasi qendra koordinuese ka luajtur rol në bashkërendimin e çështjeve të sigurisë dhe ndihmës humanitare lidhur me Gazën. /mesazhi

