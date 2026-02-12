Snajperi i Beit Hanoun: një ndër heronjtë e Gazës që i shkaktoi humbje të rënda ushtrisë izraelite

I ikur me dinjitet nga kjo botë në luftë me të ligën e pacak
Disa ditë më parë, ushtria izraelite vrau një palestinez të ri, Ahmed Hassan Suweilem. Në një deklaratë zyrtare, ushtria izraelite akuzoi Suweilem-in për pjesëmarrje në operacione të shumta gjatë betejave tokësore në Rripin verior të Gazës në vitin 2025, të cilat rezultuan në vdekjen e shtatë ushtarëve izraelitë dhe plagosjen e rëndë të shtatë të tjerëve.
Suweilem u përshkrua nga ushtria izraelite si “komandanti i një ekipi snajperësh në batalionin Beit Hanoun” të Brigadave Qassam.
Një zëdhënës i ushtrisë izraelite tha se Suweilem udhëhoqi tre operacione që u zhvilluan në vitin 2025.
Operacioni i Parë (19 prill 2025):
Ushtria izraelite deklaroi se ky operacion (në të cilin mori pjesë Suweilem) rezultoi në vdekjen e një ushtari dhe plagosjen e rëndë të tre të tjerëve.
Në atë datë, Brigadat Qassam transmetuan pamje të një operacioni që e quajtën “Prita e Thyerjes së Shpatës” në lindje të qytetit të Beit Hanoun, në të cilin ata dokumentuan një sulm ndaj një xhipi ushtarak që i përkiste Divizionit të Gazës të ushtrisë izraelite, pastaj një sulm ndaj forcave mbështetëse që kishin ardhur në ndihmë të tyre, dhe bombardimin e vendit të sapokrijuar me RPG dhe predha mortaje.
Operacioni i Dytë (24 Prill 2025):
Vetëm pesë ditë më vonë, ndodhi një operacion i dytë (që përfshinte gjithashtu Suweilem) në të cilin u vra një ushtar izraelit dhe dy të tjerë u plagosën rëndë.
Kjo kohë përkon me njoftimin e Brigadave Qassam në atë kohë se luftëtarët e saj kishin arritur të “godisnin me snajper katër ushtarë dhe një oficer” në lindje të Beit Hanoun, duke i vrarë dhe plagosur ata, dhe ata transmetuan pamje të operacionit.
Operacioni 3 (7 Korrik 2025):
Ushtria pësoi humbjet e saj më të rënda atë ditë, me Suweilem-in që udhëhoqi një sulm që vrau pesë ushtarë izraelitë dhe plagosi rëndë dy të tjerë.
Brigadat Qassam e dokumentuan këtë operacion me pamje që tregonin një “pritë komplekse” që synonte forcat e këmbësorisë izraelite me një sulm të dyfishtë duke përdorur pajisje shpërthyese në zonën “Bujqësi” në veri të Beit Hanoun, duke vënë në dukje në atë kohë se prita ishte përgatitur për 12 orë.
Pamje: Heroi Ahmed Hassan Suweilem ishte i dashur nga populli i tij. Numri i madh i palestinezëve në funeralin e tij dëshmon se sa shumë admirohej ai nga banorët e Gazës. /tesheshi