Socialisti i njohur përshkruan Vuçiçin me Ramën në mendje?

Si duhet lexuar një status i Pandeli Majkos pas rrëzimit të regjimit në Beograd
Pandeli Majko, ndër ata zëra që duhej të flisnin e jo të heshtnin këto kohë të trazuara që po kalon Shqipëria, me shënjestër shefin e tij politik, ka folur së fundi vetëm për Vuçiçin, rënien e tij. Por ndërsa ka zbërthyer llojin e pushtetit që ushtroi ai për vite me radhë në krye të Serbisë, ngjan që në mendje të ketë patur Ramën. Dhe ndoshta, me anë të statusit të tij ka dashur që të përçojë pikërisht gjykimin e tij mbi llojin e pushtetit që ushtron Rama.
“IKJA E VUÇIÇ…
Aleksandër Vuçiç u largua nga pushteti! Ai nuk u rrëzua si një tiran. U tërhoq si një figurë e vjetër, që i kishte mbijetuar kohës së vet!
Aleksandër Vuçiç nuk përballoi fuqinë e botës së re mediatike të rrjeteve sociale, të shpejtë dhe të zhurmshme.
Historia do ta mbajë mend atë, jo për arritjet por për dështimet! Jo për atë që ndërtoi por për atë që ai shkatërroi!
Aleksandër Vuçiç kishte sharm! Ai ishte jo-konvencional dhe nuk kishte frikë të bënte eksperimente. Por, ai ishte i pakujdesshëm dhe vetëshkatërrues!
Të njëjtat cilësi që e kishin bërë të suksesshëm dhe dëshira e tij për ta bërë të aprovueshëm ishin ato të cilat e futën në krizë!
Aleksandër Vuçiç ishte i paaftë ti rezistonte joshjes së pushtetit!
Për të, morali ishte luks të cilin sistemi politik në Serbi nuk e përballonte!
Aleksandër Vuçiç ishte simbol i një sistemi ku pushteti politik dhe interesat ekonomike ushqyen njëri-tjetrin. Pasoja, ishte çmontimi i shtetit administrativ!
Ai e ktheu Serbinë në një shtet ku u përdorën ligjet, administrata dhe strukturat e sigurisë për të konsoliduar interesat e në grupi sundues të politikës, biznesit dhe krimit të organizuar!
Në peridhën e qeverisjes së Aleksandër Vuçiç kontrolli mbi institucionet në Serbi nuk ishte qëllim në vetvete.
Ai shërbente për të siguruar pasuri, për të mbrojtur aleatët dhe për të dobësuar çdo mekanizëm që mund të pengojë vazhdimësinë e pushtetit.
‘Doktrina” Vuçiç’ ishte një dallim revolucionar nga mafia tradicionale për nga mënyra se si ushtrohet kontrolli. Ai e zhvendosi kuptimin e korrupsionit si një shkelje e veçuar e ligjit drejt një sistemi të organizuar ku shteti kthehet në “asistent”!
Në këtë logjikë, kompromisi me shkeljen e ligjit nuk ishte tradhti, por domosdoshmëri.
Aleksandër Vuçiç do të mbahet mend jo për ndonjë madhështi morale, por për paprekshmërinë.
Aleksandër Vuçiç humbi dje zgjedhjet! Nga dje, ai nuk i kontrollon më ngjarjet! Tashmë janë ato, që do ta kontrollojnë atë!”