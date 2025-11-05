Sondazh: Gjermanët i japin prioritet ekonomisë, bie mbështetja për partinë qeverisëse

Mbështetja për Kristian Demokratët e kancelarit Friedrich Merz ka rënë në 24 për qind në një sondazh të ri të publikuar së fundmi, duke shënuar një erozion të mëtejshëm në pozicionin e koalicionit në pushtet, transmeton Anadolu.
Sondazhi i realizuar nga “Forsa” për transmetuesit RTL dhe Ntv tregoi Alternativën për Gjermaninë (AfD) të ekstremit të djathtë në 26 për qind, duke ruajtur pozicionin e saj si partia më e fortë në vend.
Partia Social Demokratike (SPD), bashkë-qeverisëse, u rendit e treta me 14 për qind, duke fituar një pikë. Rezultatet e sondazhit tregojnë se nëse zgjedhjet do të mbaheshin këtë të diel, Kristian Demokratët dhe SPD-ja nuk do të fitonin vota të mjaftueshme për të formuar qeverinë.
Rënia e mbështetjes vjen teksa shqetësimet ekonomike dominojnë peizazhin politik. Sipas sondazhit, 60 për qind e gjermanëve tani e shohin ekonominë si problemin më të madh të vendit, 6 për qind më shumë se në fillim të tetorit dhe më shumë se dyfishi i përqindjes që përmendin migracionin si shqetësimin e tyre kryesor.
Shumica e 68 për qind të gjermanëve nuk besojnë se qeveria aktuale do të ketë sukses në përmirësimin e kushteve të biznesit dhe forcimin e pozicionit ekonomik të Gjermanisë.
Vetëm 17 për qind e gjermanëve mendojnë se aleanca CDU/CSU e kancelarit Merz mund të zgjidh problemet e vendit ndërsa vetëm 6 për qind kanë besim në aftësinë e SPD-së për të adresuar çështjet kryesore.