Sondazh: Shumica e gjermanëve mbështesin njohjen e shtetit palestinez

 Ndryshe nga qeveria e tyre, shumica e gjermanëve mbështesin njohjen e një shteti palestinez, tregoi një sondazh i publikuar sot nga “Internationale Politik” me seli në Berlin, transmeton Anadolu.

Rreth 54 për qind e të anketuarve kanë thënë se janë në favor të njohjes së Palestinës si shtet i pavarur, ndërsa 31 për qind kanë kundërshtuar idenë.

Një segment i madh i të rinjve gjermanë dhe mbështetësve të partisë opozitare radikale të majtë, Partia e Majtë, e kanë mbështetur këtë hap.

Midis mbështetësve të Partisë së Majtë, rreth 85 për qind e të anketuarve e kanë mbështetur njohjen e Palestinës. Midis mbështetësve të Partisë së Gjelbër të opozitës, shifra ishte 66 për qind, dhe midis mbështetësve të Partisë Social Demokratike (SPD) që bashkëqeveris, përqindja ishte 52.

Mbështetja ishte veçanërisht e ulët midis Unionit Kristian Demokrat/Bashkimit Kristian Social (48 për qind) dhe Alternativës për Gjermaninë të ekstremit të djathtë (AfD) (45 për qind).

Një sondazh i mëhershëm ka treguar që shumica e gjermanëve duan që qeveria e tyre të ushtrojë më shumë presion mbi Izraelin në lidhje me veprimet e tij në Rripin e Gazës.

Sondazhi “DeutschlandTrend”, i porositur nga transmetuesi publik ARD, zbuloi se 66 për qind e pjesëmarrësve janë pajtuar me deklaratën se “qeveria gjermane duhet të ushtrojë më shumë presion ndaj qeverisë izraelite për ta ndryshuar qëndrimin e saj ndaj Rripit të Gazës”.

Presioni në rritje i opinionit publik ndaj qeverisë gjermane – i nxitur nga raportimet për fëmijë që po vdesin nga uria në Gaza – e shtyu kancelarin Friedrich Merzqë të premten të njoftojë pezullimin e pjesshëm të eksporteve të armëve drejt Izraelit.

Për muaj me radhë, Merz i kishte refuzuar thirrjet e deputetëve opozitarë për ndalimin e eksporteve të armëve drejt Izraelit dhe kishte hedhur poshtë apelat e anëtarëve të BE-së për të pezulluar marrëveshjen tregtare me Tel Avivin, edhe pse fushata ushtarake dhe bllokada izraelite në Gaza kanë shkaktuar mbi 61.000 viktima, shumica gra dhe fëmijë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI