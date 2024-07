Sondazhet/ Surprizë nga zgjedhjet në Francë, rrëzohet Le Pen, ja si renditet Macron

Aleanca franceze e krahut të majtë parashikohet të mundë të djathtën ekstreme në raundin e dytë të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të Francës, vlerësojnë sondazhet e para zyrtare në media.

Në një rezultat të papritur të raundit të dytë, Fronti i Ri Popullor i krahut të majtë triumfon përpara partisë së Marine Le Pen, sipas IPSOS.

Exit pollet tregojnë se Fronti i Ri Popullor i Majtë parashikohet të fitojë 172 deri në 192 vende – shumë më pak se 289 që do të siguronin një shumicë të përgjithshme. Partia qendrore e Presidentit Macron, Ansambli, do të fitojë 150 deri në 170 vende duke u rimëkëmbur fuqishëm krahasuar me raundin e parë. Tubimi Kombëtar i ekstremit të djathtë të Marine Le Pen zbret këtë raund në vendin e tretë me 132 deri në 152 vende.

Ky vlerësim përmbys rezultatin e raundit të parë, ku Tubimi Kombëtar i Le pen kryesonte , teksa përkrahësit e të majtës kanë nisur festën në rrugët e Parisit, me lot e puthje me njëri tjetrin duke shpalosur pankarta “të gjithë i urrejnë fashistët”.

Reagimi i parë ka ardhur nga të majtët, Jean-Luc Mélenchon, lideri i LFI-së I cili gëzoi për rritjen e pjesëmarrjes dhe ndryshimin e rezultatit duke ju drejtuar francezëve me fjalët “populli e ka hedhur poshtë qartë skenarin e rastit më të keq”.