Sonte nis transmetimin 24-orësh Tëvë1

Pas një pune disamujore, një ekip i mrekullueshëm profesionistësh, po e sjell projektin më të ri mediatik në vend – Tëvë1!

Me përkushtimin, vullnetin dhe vizionin e po këtij super-ekipi, Tëvë1 mëton të mos jetë televizion i “zhurmave” dhe i hapësirës së “gjithologëve”, por një televizion që do t’u përmbahet standardeve profesionale të gazetarisë.

Tëvë1 do të jetë televizion i Juaj, sepse do të jetë aty ku kërkohet të dëgjohet zëri i qytetarit, dhe aty ku qytetari ka nevojë të mësoj të vërtetën rreth zhvillimeve që ndodhin në vend dhe më gjerë.

Tëvë1 do të jetë televizion me skemë të pasur programore me interes për të gjitha grupmoshat dhe kategoritë shoqërore.

Televizioni më i ri në vend do të nisë transmetimin 24 orësh, sonte në ora 20:00 me synimin që të jetë pjesë e të gjitha platformave kabllore televizive vendëse. Tëvë1 është projekt në kuadër të TELKOS. Ndërsa ky do të jetë sajti: https://teve1.info/