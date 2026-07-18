Sot dhe nesër mbyllet rruga Brezovicë–Prevallë, mbahet gara automobilistike “Brezovica 2026”

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se sot dhe nesër do të zhvillohet Gara Automobilistike Malore “Brezovica 2026”, e organizuar nga Federata e Auto Sporteve të Kosovës.
Për shkak të mbajtjes së garës, segmenti rrugor Brezovicë–Prevallë (R115) do të mbyllet përkohësisht për qarkullim në intervalin kohor nga ora 10:30 deri në 18:00, gjatë të dyja ditëve.
Sipas njoftimit të ministrisë, sot do të zhvillohen stërvitjet zyrtare, ndërsa nesër do të mbahet gara zyrtare.
Për mbarëvajtjen e aktivitetit dhe garantimin e sigurisë së pjesëmarrësve, organizatorët do të bashkëpunojnë me Policinë e Kosovës dhe institucionet përgjegjëse.
Ministria u ka bërë thirrje qytetarëve dhe të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të planifikojnë paraprakisht lëvizjet e tyre, të respektojnë sinjalizimin e përkohshëm rrugor dhe udhëzimet e Policisë së Kosovës dhe zyrtarëve të angazhuar në terren.