Sot diplomon gjenerata e 61-të e Policisë së Kosovës

Sot do të mbahet ceremonia e diplomimit të gjeneratës së 61-të të Policisë së Republikës së Kosovës.

Ceremonia do të mbahet në sallën “1 Tetori” në Prishtinë, duke filluar nga ora 09:15 ku kadetët do të hyjnë në sallë duke marshuar, ndërsa hapja e ceremonisë zyrtare do të bëhet në ora 10:00.

“Pjesëmarrës në këtë ceremoni pritet të jenë personalitete të larta shtetërore dhe ndërkombëtare, familjarë të zyrtarëve policorë që do të diplomojnë dhe eprorë të Policisë së Kosovës”, njofton Policia e Kosovës.