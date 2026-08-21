Ballina Lajmet Kosovë Sot kufizohet qarkullimi i kamionëve mbi 20 ton në autoudhë

Sot kufizohet qarkullimi i kamionëve mbi 20 ton në autoudhë

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se sot do të vendoset kufizim i përkohshëm i qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë.

Sipas njoftimit, kufizimi do të zbatohet në autoudhë nga ora 11:00 deri në 17:30, për shkak të temperaturave të larta të parashikuara, të cilat pritet të arrijnë 32 gradë Celsius ose më shumë.

Ndërkaq, në rrugët nacionale, rajonale dhe lidhëse, qarkullimi i automjeteve të rënda do të lejohet pa kufizime.

Nga ky kufizim përjashtohen automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimeve emergjente dhe institucioneve shëndetësore.

Ministria u ka bërë thirrje operatorëve ekonomikë dhe ngasësve të automjeteve të transportit që të respektojnë kufizimin dhe të planifikojnë qarkullimin sipas orarit të përcaktuar.

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