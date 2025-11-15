Sot nis numërimi i votave me postë për zgjedhjet e 9 nëntorit

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve sot me fillim nga ora 10:00 do të fillojë numërimi i fletëvotimeve nga votimi me postë jashtë Kosovës.
Këto fletëvotime i takojnë zgjedhjeve të raundit të dytë për kryetarë të 18 komunave.
Kështu ka bërë të ditur për tëvë1.info nga zëdhënësi I KQZ-së, Valmir Elezi.
“Ju njoftoj se të shtunën (15 nëntor 2025, ora 10:00) në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve do të fillojë numërimi i fletëvotimeve nga votimi me postë jashtë Kosovës dhe që i takojnë zgjedhjeve të raundit të dytë për kryetarë të 18 komunave”, deklaroi ai.