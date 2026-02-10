Sot protestë dy-orëshe në shkollën “Pavarësia”

Shoqata Sindikale e ShFMU “Pavarësia”, Këshilli Drejtues i Shkollës dhe Këshilli i Prindërve njoftojnë se të martën, më 10 shkurt 2026, në orën 08:00, të gjithë mësimdhënësit do të jenë të pranishëm në shkollë për të mbajtur një protestë dy-orëshe.
Dy orët e para të mësimit nuk do të zhvillohen, ndërsa procesi mësimor do të rifillojë rregullisht nga ora e tretë, sipas orarit të zakonshëm. Ndërrimi i pasdites do të zhvillojë mësimin normalisht.
Sic thuhe tnë një deklaratë të përbashkët të Shoqatës Sindikale të ShFMU “Pavarësia”, Këshillit Drejtues të Shkollës dhe Këshillit të Prindërve, protesta organizohet si reagim ndaj veprimeve të papranueshme të disa nxënësve gjatë procesit edukativo-arsimor, përfshirë dhunën fizike, fyerjet, sharjet dhe ofendimet ndaj mësimdhënësve. Siç theksohet në deklaratë, këto veprime cenojnë autoritetin, sigurinë dhe dinjitetin e mësimdhënësve, si dhe dëmtojnë mbarëvajtjen e procesit mësimor.
Organizatorët nënvizojnë se fenomeni nuk është i izoluar, por po shfaqet në shumë shkolla, dhe përmes kësaj proteste synohet të kërkohet angazhim serioz institucional dhe shoqëror për ta parandaluar dhe trajtuar me përgjegjësi.