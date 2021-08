Sot temperatura të larta në Kosovë, nga nesër me reshje shiu

Prishtina Weather ka publikuar parashikimin e motit për sot dhe ditët e ardhshme.

23.08 – Kryesisht me diell dhe nxehtë.

24.08 – Kryesisht me diell. Pasdite zhvillime të vransirave lokale, e përreth viseve malore mundësi edhe për rrebeshe afatshkurta shiu.

25.08 – Kryesisht me vransira. Pasdite dhe në mbrëmje me rrebeshe e bubullima.

26.08 – Më freskët. Kryesisht vranët dhe me reshje të dobëta shiu, e pasdite edhe me bubullima.

27.08 – Kryesisht me diell dhe më ngrohtë.

Temperaturat do të pësojnë rënie ditëve të ardhshme, me minimale nga 15C deri në 11C, e maksimalet 31C e 32C në fillim të javës, pritet të zbresin deri në 24C ditën e enjte.

Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme e lehtë dhe mesatare 3-11m/s.

Shtypja atmosferike luhatet përreth vlerave normale, me tendencë të rënie në pjesën e dytë të javës.