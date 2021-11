Sot vazhdon dialogu Kosovë-Serbi në Bruksel

Sot mbahet takimi i radhës në Bruksel në nivel kryenegociatorësh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Delegacioni i Kosovës do të udhëhiqet nga zëvendëskryeministri i parë, Besnik Bislimi, ndërsa ai i Serbisë nga Petar Petkoviq.

Përfaqësuesit e delegacionit të Kosovës nga ora 11:00 do të kenë bisedime bilaterale me diplomatin sllovak Miroslav Lajçak. Ndërsa delegacioni serb me Lajçak do të takohet në orën 9.30.

Nuk nëse pas bisedimeve dypalëshe do të mbahet një takim trepalësh i dy delegacioneve me ndërmjetësuesit e BE-së.

Ndryshe, ministrat e Jashtëm të BE-së thanë në mbledhjen e Këshillit të BE-së të mbajtur sot në Bruksel se marrëveshjet e pazbatuara dhe detyrimet e paplotësuara nga marrëveshjet e mëparshme do të jenë në fokus të vazhdimit të dialogut.