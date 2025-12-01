Spanja dërgon ushtrinë për të ndihmuar në kontrollin e etheve afrikane të derrit në Barcelonë

Spanja ka dërguar ushtrinë e saj në provincën e Barcelonës për të ndihmuar në kontrollin e përhapjes së virusit të etheve afrikane të derrit, transmeton Anadolu.
Virusi, i zhdukur nga Spanja për 31 vjet, u konfirmua të premten në dy derra të egër të gjetur të ngordhur në parkun natyror Collserola, në veri të kryeqytetit katalanas.
Ministri katalanas i Bujqësisë, Oscar Ordeig, tha se është “shumë e mundshme” që shpërthimi të ketë origjinën nga ushqimi i kontaminuar i hedhur në mbeturina dhe më pas i ngrënë nga derrat e egër.
Spanja është eksportuesja më e madhe e mishit të derrit në Bashkimin Evropian (BE). Ajo eksporton në 104 vende.
Por ministri spanjoll i Bujqësisë, Luis Planas, të shtunën tha se rreth një e treta e licencave të eksportit të vendit janë pezulluar për shkak të shpërthimit. Mediat kineze raportuan se Kina, klienti më i madh i Spanjës, ka ndalur importet e mishit të derrit nga 12 kompani të Barcelonës.
Ordeig konfirmoi se edhe 40 derr të egër të tjerë të egër janë testuar për virusin në zonë, me dy që rezultuan pozitivë dhe tetë që janë të dyshimtë. Asnjë derr shtëpiak deri tani nuk ka rezultuar pozitiv.
Për të frenuar përhapjen, 117 pjesëtarë të ushtrisë dhe 25 automjete po ndihmojnë autoritetet katalanase në kapjen dhe monitorimin e popullsisë së derrave të egër brenda një perimetri 20-kilometërsh, i cili, sipas zyrtarëve, mund të zgjerohet.
Sot, Komisioni Evropian gjithashtu i kërkoi Spanjës të zbatojë protokollet e BE-së dhe tha se nesër do të dërgojë ekspertë veterinarë në zonën e prekur.
Ethet afrikane të derrit janë të padëmshme për njerëzit, por shumë ngjitëse dhe vdekjeprurëse për derrat.
Virusi aktualisht prek 13 vende të tjera të BE-së, përfshirë Italinë dhe Gjermaninë. Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore paralajmëron se mund të duhen vite për ta çrrënjosur dhe se nuk ekzistojnë vaksina apo trajtime.
Spanja gjithashtu po lufton një shpërthim të madh të gripit të shpendëve, i cili ka rritur ndjeshëm çmimin e vezëve. Në muajin nëntor, ajo urdhëroi mbylljen e të gjitha shpendëve të fermave.