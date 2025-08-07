“Spanja hoqi dorë nga planet për të blerë avionë F-35 nga SHBA-ja”

Gazeta spanjolle “El Pais” ka njoftuar se Spanja ka hequr dorë nga plani i saj për të blerë avionë F-35 nga SHBA-ja dhe në vend të kësaj po kërkon alternativa nga Evropa, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës, e cila citon burime qeveritare spanjolle, Spanja ka hequr dorë nga planet për të blerë F-35 nga SHBA-ja. Spanja ka pezulluar për një kohë të pacaktuar negociatat me Lockheed Martin me seli në SHBA, prodhuesin e F-35.
Ndërkohë, Spanja është drejtuar drejt alternativave evropiane si “Eurofighter” dhe po i vlerëson ato.
Qeveria spanjolle miratoi një plan shpenzimesh për mbrojtjen prej 12.126 miliardë dollarësh në prill dhe u zotua të ndajë 2 për qind të produktit të saj të brendshëm bruto për mbrojtje dhe siguri.
Megjithatë, vendimi i Madridit për të kanalizuar 85 për qind të këtyre fondeve për sistemet ushtarake të prodhuara në Evropë ka rënë ndesh me prioritetet e mbrojtjes kombëtare për blerjen e avionëve F-35 të prodhuara në SHBA.