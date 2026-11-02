Spanja identifikon 66 nga 69 viktimat e aksidentit tragjik me trenat e shpejtësisë së lartë

Autoritetet spanjolle kanë identifikuar 66 nga 69 personat që humbën jetën në aksidentin e javës së kaluar me trenat e shpejtësisë së lartë pranë qytetit Urda, në Spanjën qendrore, njoftoi të hënën Gjykata e Lartë Rajonale, transmeton Anadolu.
Sipas përditësimit të publikuar të dielën në mbrëmje nga qendra që koordinon procesin e identifikimit, familjet janë njoftuar për 60 viktima, prej të cilëve 36 burra dhe 24 gra.
Nga 66 viktimat e identifikuara, 54 ishin shtetas spanjollë dhe katër shtetas amerikanë. Tetë të tjerët vinin nga Argjentina, Kanadaja, Çekia, Franca, Japonia, Meksika, Portugalia dhe Tunizia, nga një shtetas për secilin vend.
Ndërkohë, vazhdojnë të jenë të hapura tri raportime për persona të zhdukur, që përfshijnë dy shtetas australianë dhe një shtetas japonez.
Në mesin e viktimave ishte Fatima Banez, e cila kishte shërbyer si ministre e Punës e Spanjës gjatë qeverisjes së ish-kryeministrit Mariano Rajoy, si dhe Marisa Manchado, kompozitore e njohur spanjolle, e cila po udhëtonte drejt Seviljes për të marrë pjesë në një aktivitet universitar.
Në aksident humbën jetën gjithashtu Antonio Acedo, 36-vjeçari që drejtonte trenin e kompanisë Renfe, dhe ndihmësi i tij, Daniel Cabanas.
Një tjetër viktimë ishte Julieta Gallego, 24-vjeçare, atlete e kërcimit së gjati, raportoi transmetuesi Cadena SER.
Më shumë se 60 specialistë kanë punuar që nga e mërkura në Toledo për të kryer autopsitë dhe për të identifikuar viktimat përmes gjurmëve të gishtërinjve dhe analizave të ADN-së.
– Hetimet për përplasjen
Aksidenti ndodhi të mërkurën, kur një tren i shpejtësisë së lartë i kompanisë Renfe goditi pjesën e pasme të një treni të kompanisë Iryo, i cili ishte i ndaluar pranë qytetit Urda, në provincën Toledo.
Ministri i Transportit, Oscar Puente, tha se një defekt në sistemin automatik të mbrojtjes së trenave kishte bërë që trenat të ndalonin, përpara se një kontrollor t’i jepte leje trenit Renfe të vazhdonte udhëtimin me shpejtësi normale.
Në janar, një tjetër aksident në të njëjtën linjë hekurudhore të shpejtësisë së lartë, që lidh Madridin me Seviljen, u kishte marrë jetën 46 personave.
Duke folur të hënën në forumin “World in Progress”, kryeministri Pedro Sanchez deklaroi se hetuesit e pavarur dhe organet gjyqësore do të kenë në dispozicion të gjitha burimet e nevojshme për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.
“Detyrimi ynë kryesor si qeveri e Spanjës është të rikthejmë sa më shpejt besimin e lëkundur të publikut te transporti hekurudhor me shpejtësi të lartë, pavarësisht asaj që do të kërkojë kjo”, tha ai.