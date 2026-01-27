Spanja merr masa për të legalizuar mbi 500 mijë emigrantë pa dokumente

Qeveria e Spanjës miratoi sot fillimin e procedurave për të rregulluar migrantët pa dokumente që jetojnë tashmë në vend, një veprim që pritet të përfitojë më shumë se gjysmë milioni njerëz, transmeton Anadolu.
Duke e quajtur atë “një ditë historike”, ministrja për Migracionin e Spanjës, Elma Saiz tha se qeveria po forcon “një model migrimi të bazuar në të drejtat e njeriut dhe të pajtueshëm me rritjen ekonomike”.
Ajo tha se kabineti autorizoi hartimin e një dekreti mbretëror që do t’u lejojë migrantëve që mbërritën në Spanjë para 31 dhjetorit 2025 dhe mund të provojnë të paktën 5 muaj qëndrim të vazhdueshëm për të marrë status ligjor, me kusht që të mos kenë precedentë penalë.
“Sipas reformave në rregulloret e imigracionit të Spanjës, migrantët do të lejohen të punojnë që nga dita e parë që miratohet kërkesa e tyre”, tha Saiz. Të gjithë azilkërkuesit që paraqitën kërkesat e tyre para fundit të vitit do të jenë gjithashtu të kualifikuar.
Aplikimet pritet të hapen në fillim të prillit dhe të mbeten të disponueshme deri në qershor, shtoi ajo.
Udhëheqësja e Podemos, Ione Belarra tha se nga legalizimi mund të përfitojnë midis 500 mijë dhe 800 mijë njerëz. “Këta janë njerëz që tashmë jetojnë këtu, por që punojnë pa të drejta”, tha ajo në një video të postuar në mediat sociale, duke e përshkruar këtë veprim si një nga përparimet më të mëdha në të drejtat e punës në vite.
Vendimi i Madridit vjen ndërsa një numër në rritje i vendeve të BE-së ndjekin masa më të rrepta kundër migrantëve të parregullt.
Spanja ka qenë ekonomia kryesore me rritjen më të shpejtë në Eurozonë gjatë dy viteve të fundit. Të dhënat ekonomike të publikuara të martën treguan se shkalla e papunësisë në Spanjë ra nën 10 për qind për herë të parë në 17 vjet.