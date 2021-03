Spanja publikon listën e lojtarëve të ftuar ndaj Kosovës, nuk mungojnë befasitë

Kombëtarja spanjolle ka publikuar listën e lojtarëve të ftuar në ndeshjet për kualifikim në Kupën e Botës.

Kombëtarja e Spanjës ka publikuar listën e lojtarëve të ftuar për ndeshjet e vlefshme për kualifikim në Kupën e Botës, shkruan lajmi.net.

Spanja do përballet me Kosovën në Sevilla me 31 mars.

Në listën e publikuar, figurojnë lojtarët më të mirë që ka në dispozicion Spanja.Kapiteni, Sergio Ramos është i ftuar dhe i gatshëm për përballje.

Edhe talenti i Barcelonës, Pedri është në listë, po ashtu sulmuesi i RB Leipzig, Dani Olmo dhe Alvaro Morata i Juventus.

Eric Garcia është risi në mbrojtje, ndërsa në mesfushë vërehet mungesa e Saul Niguez, por Koke dhe Thiago Alcantara janë në listë.Lista e plotë e lojtarëve të ftuar nga Luis Enrique.