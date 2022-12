Spasovski: Ka persona të dyshuar për denoncimet për bomba në shkollat e Shkupit

“Po bëhen të gjitha kontrollet pas raportimeve për bomba dhe përfundimisht konfirmohet konstatimi ynë fillestar – se bëhet fjalë për raporte të rreme, por ka një protokoll që duhet respektuar plotësisht, për sa i përket evakuimit dhe kontrollit të plotë”.

Këtë e tha ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski në “Kanal 5”. Ai sqaroi se thuajse të gjitha mesazhet e dërguara janë të njëjta, identike, edhe pse “ka një variacion të subjektit në lidhje me këtë aktivitet”.

“Resurset e MPB-së po shpenzohen”, theksoi Spasovski, dhe më e rëndësishmja është se po shkaktohet ankth.

“Kam bërë të ditur se hetimi në këtë pjesë është mjaft afër fundit, priten konfirmime të disa fakteve dhe këto janë detaje shumë të rëndësishme. Tashmë kemi persona të dyshuar dhe menjëherë pas vërtetimit të këtyre fakteve do të punojmë së bashku me Prokurorinë. Udhëzimet do të jepen nga Prokuroria. Ky është një akt terrorizmi dhe mendohet shumë për t’iu drejtuar aktiviteteve të tilla. Kështu ishte edhe me sulmin në Kuvend”, tha Spasovski.

Ai tha se cilado qoftë arsyeja që sjell një përçarje dhe pasiguri të tillë mes qytetarëve dhe konsumon burime, autorët duhet të dënohen ashpër.

“Këto janë sulme hibride dhe ato sulme tani mund të jenë shumë më të rrezikshme, do të thosha, se ato konvencionale. Dhe ky është qëllimi i këtyre sulmeve për të shkaktuar pasiguri te qytetarët, panik, frikë, për të shkaktuar jostabilitet në shtet, në institucione, për të nxitur tensione të caktuara”, tha ministri i Punëve të Brendshme. /shenja