Specialja del me sqarim: Kërkohet 45 vjet burgim për secilin të akuzuar

Zëdhënësi i Zyrës së Prokurorisë Speciale në Hagë, Christopher Bennet ka dhënë sqarim në lidhje me atë se sa vjet burgim ka kërkuar Prokuroria e Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit, pasi në disa media nuk ishte e qartë kërkesa e prokurorisë, si pasojë e përkthimit jo të qartë.
“Pra, kërkesa është 45 vjet për secilin nga të akuzuarit”, ka thënë Chris Bennett. Kësisoj, i bie se kërkesa e ZPS-së për gjykatën është 180 vjet burgim për katër ish-drejtuesit e UÇK-së.
Ai tutje ka dhënë edhe transkriptin e plotë të asaj pjese të fjalës së kryeprokurores Kimberly West:
“Faktet e këtij rasti dhe ligji i zbatueshëm mbështesin një dënim të gjatë me burgim për secilin nga të akuzuarit. Një shpjegim i plotë i konsideratave relevante faktike dhe ligjore është paraqitur në dosjen përfundimtare të Prokurorisë dhe unë nuk do t’i përsëris të gjitha faktorët këtu. Ndërkohë që kolegët e mi së shpejti do të theksojnë disa dëshmi në prezantimet e tyre dhe do të adresojnë disa argumente të Mbrojtjes, ne mbështetemi te dosja jonë, e cila përshkruan më në mënyrë të plotë rastin tonë. Megjithatë, është me rëndësi që të kuptohet drejt qëndrimi i Prokurorisë Speciale – fajësia dhe dënimi nuk po kërkohen ndaj Shtabit të Përgjithshëm, e as ndaj UÇK-së. Po ashtu, nuk kërkohet fajësia, e as që mund të shqiptohet ndonjë dënim, me bazën e vetme të të qenit pjesëtar i Shtabit të Përgjithshëm, e as i UÇK-së. Përkundrazi, ZPS kërkon dënimin për të gjitha 10 akuzat dhe vendosjen e një dënimi të vetëm prej 45 vjetësh bazuar në kontributet individuale ndaj krimeve (të cilat janë të ngarkuara në aktakuzë) të kryera nga secili prej Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Këto krime janë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit dhe janë me natyrë të rëndë. Dhe rëndësia e këtyre akuzave nuk është zvogëluar me kalimin e kohës”, ka thënë Bennett.