​Spektakli i evropianit vazhdon sot me tri ndeshje

Nga dita në ditë, Kampionati Evropian i futbollit po bëhet gjithnjë e më i zjarrtë me ndeshjet tejet të paparashikueshme në fazën e grupeve.

Tri sfida të tjera shumë të rëndësishme do të zhvillohen sot, e në mesin e tyre edhe njëra nga grupi ku bën pjesë edhe Shqipëria.

Nga ora 15:00 në stadiumin “Allianz Arena” në Mynih do të ndeshen Sllovenia dhe Serbia, sfidë e vlefshme për grupin C. Nga po i njëjti grup vjen edhe ndeshja e roës 18:00, ajo ndërmjet Danimarkës dhe Anglisë, dy skuadra që kryesojnë grupin C me nga tri, përkatësisht një pikë.

Kryendeshja do të zhvillohet në orën 21:00, aty ku në stadiumin “Veltins Arena” ndeshen Spanja dhe Italia që kanë nga tri pikë pas ndeshjeve të para.