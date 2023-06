Spider-Man 2 i Marvel do të dalë në PS5 më 20 tetor

Loja zhvillohet rreth 10 muaj pas ngjarjeve të Miles Morales, duke treguar se mund të vendoset diku në vitin 2021.

Sony ka njoftuar se Spider-Man 2 i Marvel do të lançohet globalisht në PlayStation 5 më 20 tetor. Loja e profilit të lartë është zhvilluar nga Insomniac Games, studioja që qëndron pas Spider-Man Miles Morales dhe Spider-Man Remastered. Spider-Man 2 premton të sjellë pamje të përmirësuara, lëvizje më të shpejta në ueb dhe audio 3D.

I zbuluar gjatë PlayStation Showcase muajin e kaluar, Spider-Man 2 i Marvel do t’i vendosë lojtarët në vendin e Miles Morales dhe Peter Parker, ku lojtarët do të jenë në gjendje të kalojnë menjëherë midis personazheve kur eksplorojnë pjesë të ndryshme të Queens, Brooklyn dhe Manhattan në këtë titull të botës së hapur.

Loja zhvillohet rreth 10 muaj pas ngjarjeve të Miles Morales, duke treguar se mund të vendoset diku në vitin 2021. Sony thotë se të dy personazhet do të kenë histori ekskluzive dhe misione me disa kërkime që kërkojnë që ata të bashkohen.

Do të shfaqen gjithashtu zuzarët e preferuar nga fansat si Venom, Wraith, Taskmaster, Prowler, Tombstone, Shocker dhe Lizard. Në fillim të këtij viti, drejtori kreativ i lojës tha se antagonisti kryesor i lojës do të jetë ‘Kraven the Hunter’. Për ata që nuk janë të iniciuar, Kraven nuk ka fuqi mbinjerëzore apo mistike, por është një gjuetar që ka përsosur artin e gjuetisë.