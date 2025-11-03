Spiropali takohet me homologun holandez: Holanda, mbështetëse e integrimit të Shqipërisë në BE

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka deklaruar se Holanda është mbështetëse e palëkundur e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian (BE), transmeton Anadolu.
Ministrja Spiropali, u prit sot në Hagë nga ministri i Jashtëm holandez, David van Weel.
Sipas njoftimit nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, takimi kishte fokus partneritetin dhe mbështetjen e Holandës në rrugën e integrimit të shpejtë evropian të Shqipërisë.
Sipas ministrisë, të dy homologët nënshkruan një deklaratë të përbashkët për thellimin e bashkëpunimit dhe partneritetit evropian.
Gjithashtu theksohet se deklarata e firmosur synon fuqizimin e mëtejshëm të partneritetit në fushën e integrimit evropian, sigurisë dhe ekonomisë.
Në një reagim në rrjetet sociale në lidhje me takimin, Spiropali ka shkruar se ka falënderuar homologun e saj holandez për rekomandimin pozitiv që qeveria e tij ka dërguar në parlamentin holandez, sipas saj, për çeljen brenda nëntorit të grupkapitullit 5, i cili përmbyll hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë.
“Qasja e Holandës për zgjerimin e BE-së bazuar mbi meritën, përkon me mbështetjen konstruktive të vendit mik për agjendën evropianizuese të Shqipërisë. Si dy aleatë të NATO-s, Tirana dhe Haga do të jenë qendra të bashkëpunimit dhe shkëmbimit për përgatitjen e Samitit të NATO-s që do të mbahet në vendin tonë në 2027”, ka shkruar ajo.
Spiropali po zhvillon një vizitë zyrtare në Holandë, ndërkohë sipas ministrisë ajo do të vizitojë edhe ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, në institucionin e paraburgimit të Gjykatës Speciale.