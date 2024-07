Spitalet e Ga’zës pranuan 320 të vd’ekur ose të pl’agosur në 48 orë

Zyra e Qeverisë për Media në Gaza thotë në një deklaratë se të paktën 320 palestinezë të vdekur ose të plagosur janë sjellë në spitalet në të gjithë enklavën në 48 orë veçanërisht të përgjakshme.

Zyra citoi zyrtarët e kujdesit shëndetësor të thoshin se shumë nga të vdekurit dhe të plagosurit mbërritën me djegie të shkallës së tretë të shkaktuara nga armë të ndaluara ndërkombëtarisht si bomba termike.

“Këto armë bëjnë që substancat kimike të ndërveprojnë me lëkurën dhe drejtpërdrejt shkaktojnë korrozion kimik të indeve në trupat e dëshmorëve dhe të lënduarve. Ato gjithashtu shkaktojnë dhimbje të forta.”

Zyra tha se shumë viktima vdesin në pak më shumë se një ditë pasi u plagosën nga armë të tilla, duke shtuar se e mban Uashingtonin plotësisht përgjegjës për armatosjen e Izraelit dhe shkaktimin e shumë “masakrave” të kryera nga forcat izraelite në Rripin e Gazës.

A heartbreaking scene of an injured Palestinian man weeping in anguish as he stands in the hospital, with nowhere to go after the Israeli occupation destroyed his home in Gaza. pic.twitter.com/I6qGc8IU9D

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 15, 2024