Spitalet në Gaza pranojnë 70 trupa të tjerë

Ministria e Shëndetësisë në Gaza njofton se numri i viktimave nga lufta izraelite ka arritur në 61,897 të vrarë dhe 155,660 të plagosur.
Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, 70 palestinezë të vrarë – përfshirë tetë të nxjerrë nga rrënojat – janë sjellë në spitale.
Të paktën 26 persona u vranë ndërsa kërkonin ndihma, dhe 175 të tjerë u plagosën. Në total, 1,924 palestinezë janë vrarë dhe 14,288 janë plagosur gjatë tentativave për të marrë ndihma humanitare.
Sipas ministrisë, që nga 18 marsi – kur Izraeli theu marrëveshjen e armëpushimit dhe vendosi bllokadë totale mbi ndihmat – janë vrarë 10,362 persona dhe plagosur 43,619 të tjerë. /mesazhi