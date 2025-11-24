Stacionet e boshatisura – Prishtina sot pa transport publik

Stacionet e autobusëve në kryqytet të hënënn në mengjes janë të boshatisura, në mungesë të transportit publik.
Linjat e transportit publik, por edhe ato private kanë pezulluar funksionimin për shkak të krizës finaciare.
Nga komuna kanë akzuar nivelin qendror për bllokim të buxhetit.
Ndërsa, ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati ka bërë fajtore Komunën e Prishtinës për mosmiratim të buxhetit.
Ai ka thënë se Thesari i Shtetit të premten ka alokuar mjetet te komuna për pagesat e borxheve, por që zyrtarët në kryeqytet nuk i kanë kryer obligimet.