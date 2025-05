Stamboll, mbahet Konferenca e 18-të e shefave të shtabeve të përgjithshëm të vendeve të Ballkanit

Në Stamboll ka filluar Konferenca e 18-të e shefave të shtabeve të vendeve të Ballkanit, e cila organizohet nga Turqia dhe që kryesohet nga shefi i Shtabit të Përgjithshëm turk, gjenerali Metin Gürak, raporton Anadolu.

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Turqisë, gjenerali Gürak, shprehu kënaqësinë e tij për organizimin e konferencës në Stamboll, gjatë fjalimit në hapjen e “Konferencës së 18-të të shefave të shtabeve të vendeve të Ballkanit”, e organizuar nga Turqia në Komandën e Qendrës Shumëkombëshe të Luftës së Përbashkët në Levent.

Duke kujtuar se ata kanë filluar një proces konsultimi dhe dialogu që synon zhvillimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit midis forcave të armatosura që nga konferenca e parë e mbajtur në Athinë në vitin 2007, Gürak u shpreh: “Konferenca e shefave të shtabeve të vendeve të Ballkanit ka shërbyer si platformë e veçantë për të diskutuar çështje me interes të ndërsjellë për vite me radhë, duke eksploruar mundësi të reja për koordinim ushtarak dhe duke ndihmuar në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon”.

Ai theksoi se kërcënime të tilla si terrorizmi, luftërat me ndërmjetësim, teknologjitë shkatërruese, siguria ushqimore dhe energjetike, ndryshimet klimatike, emigrimi i parregullt, epidemitë dhe gjeoekonomia rrisin rreziqet kombëtare, rajonale dhe globale.

“Prandaj, mjedisi global i sigurisë është bërë më i ndërlikuar dhe i pasigurt se kurrë më parë. Ne përballemi jo vetëm me luftëra tradicionale, por edhe me kërcënime të reja, komplekse, asimetrike dhe hibride, siç janë sistemet pa pilot dhe përdorimi i inteligjencës artificiale. Kjo situatë tregon diversifikimin dhe thellimin e rreziqeve të sigurisë. Është bërë më e vështirë të garantohet siguria kombëtare në një mjedis asimetrik, të pasigurt dhe të paparashikueshëm. Forcat e armatosura ndërmarrin detyra të rëndësishme në eliminimin e këtyre rreziqeve dhe kërcënimeve”, tha Gürak.

Sipas tij, asnjë shtet ose organizatë nuk mund të përballojë problemet e sigurisë i vetëm. Gürak shtoi se bashkëpunimi i ngushtë, veçanërisht midis aleatëve dhe miqve, është me rëndësi jetike për të kapërcyer këto sfida.

Ai tha se mjedisi i sigurisë me të cilin përballen kërkon bashkëpunim dhe solidaritet të fortë midis vendeve fqinje për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin.

Pasi tërhoqi vëmendjen te pozicioni i veçantë i rajonit në këtë kontekst sigurie, Gürak tha se: “Që nga themelimi i saj, Konferenca e shefave të shtabeve të përgjithshme të vendeve të Ballkanit ka qenë forum që mbështet stabilitetin, bashkëpunimin dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë në Ballkan dhe kontribuon në transformimin e rajonit në një zonë paqeje dhe stabiliteti. Siç e dini, të gjitha kryeqytetet anëtare e pritën këtë konferencë dy herë dhe tani kemi përfunduar raundin e dytë”.

“Gjatë kësaj periudhe, në kuadër të konferencës u kryen shumë detyra, aktivitete stërvitore dhe ushtrime të rëndësishme. Përveç forcave tona të armatosura, ne ndamë pikëpamjet tona të ndërsjella mbi çështjet që lidhen me sigurinë kombëtare dhe rajonale”, potencoi ai.

Gürak nënvizoi se falë hapave vizionarë të ndërmarrë në vitet e fundit, Turqia është bërë një vend i njohur shpesh për eksperiencën e saj në fushën e sistemeve ajrore pa pilot.

Gürak deklaroi se do të kenë gjithashtu mundësinë të vizitojnë Baykar, një nga kompanitë kryesore në fushën e mjeteve ajrore pa pilot (UAV). “Përveç kësaj, Forcat e Armatosura Turke i kushtojnë rëndësi të madhe luftimit të sistemeve pa pilot. Në këtë kontekst, ne kemi aplikuar për të pritur Qendrën e Ekselencës së NATO-s për sistemet kundër sistemeve pa pilot. Presim me padurim të ndajmë eksperiencën tonë në këtë fushë me vendet mike dhe aleate. Besoj se do të kemi diskutime produktive mbi këtë çështje të rëndësishme”, tha ai.

– Konferenca organizohet nga Turqia për herë të tretë

Në konferencë morën pjesë shefat e shtabeve të Shqipërisë, Bosnjë e Hercegovinës, Bullgarisë, Maqedonisë së Veriut, Rumanisë, Serbisë, Greqisë, Sllovenisë, Malit të Zi dhe Kroacisë.

Në takim morën pjesë edhe kryetari i Komitetit ushtarak të NATO-s dhe zëvendës komandanti i Forcës së Përbashkët të NATO-s në Napoli.

Konferenca u organizua për herë të parë nga Greqia në vitin 2007 dhe më parë është mbajtur në Turqi në vitet 2008 dhe 2016. Takimi, i organizuar nga Turqia për herë të tretë këtë vit, kryesohet nga shefi i Shtabit të Përgjithshëm, gjenerali Metin Gürak.