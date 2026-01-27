Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Starmer në Kinë, në përpjekje për të forcuar marrëdhëniet me Pekinin

Kryeministri britanik, Keir Starmer do të udhëtojë sot drejt Kinës, në vizitën e parë kryeministrore në tetë vjet, konfirmoi zyra e tij.

“Starmer do të fluturojë gjithashtu për në Japoni këtë javë”, tha zyra e tij në Downing Street.

Vizita shënon një moment të rëndësishëm në përpjekjen e udhëheqësit të Partisë Laburiste për të ndërtuar ura me Pekinin pas një ngrirjeje në marrëdhëniet kino-britanike në vitet e fundit të qeverisë së mëparshme konservatore.

Kjo vjen pasi planet kontroverse për të ndërtuar një ambasadë të re gjigante kineze në Londër u miratuan nga qeveria e Starmer javën e kaluar.

Starmer do të shoqërohet nga udhëheqës biznesi, ndërsa ai kërkon të përmirësojë marrëdhëniet tregtare me superfuqinë në këtë udhëtim, i cili është i pari i një kryeministri britanik që nga vizita e Theresa May në vitin 2018.

Starmer përballet me presion nga vendi për të ngritur disa tema të vështira me udhëheqësin kinez Xi Jinping, përfshirë aktivitetin e spiunazhit të Kinës, trajtimin e pakicës ujgure dhe burgosjen e Jimmy Lai, një aktivist pro demokracisë në Hong Kong dhe shtetas britanik.

Një burim nga Downing Street tha se qeveria ishte e vendosur të ndiqte një qasje “të fortë dhe të pjekur” ndaj marrëdhënies së saj me Pekinin që “i vë familjet britanike në radhë të parë”.

