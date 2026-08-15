Studim: Mikroplastikat mund të lidhen me sëmundje që dëmtojnë nervat

Sipas një studimi italian të kryer së fundmi, përqendrimet më të larta të nano dhe mikroplastikave në sistemin nervor qendror mund të lidhen me një rrezik të shtuar për sklerozën laterale amiotrofike (ALS), transmeton Anadolu.
Studiuesit matën grimcat plastike në mostrat e serumit të gjakut dhe të lëngut cerebrospinal të 24 pacientëve të diagnostikuar rishtazi me ALS dhe 20 personave pa sëmundje neurologjike.
Studimi, i udhëhequr nga studiues të Universitetit të Modenës dhe Reggio Emilias dhe i publikuar në revistën Brain Communications, është i pari që krahason përqendrimet e tilla mes pacientëve me ALS dhe personave të shëndetshëm.
Përqendrimi mesatar i mikroplastikave në lëngun cerebrospinal ishte pothuajse dy herë më i lartë te pacientët me ALS, me 1.022 grimca për mililitër, krahasuar me 532.1 grimca për mililitër në grupin e kontrollit.
Përqendrimet në serum ishin gjithashtu më të larta te pacientët me ALS, megjithëse diferenca ishte më e vogël.
Studiuesit zbuluan se përqendrimet më të larta në lëngun cerebrospinal shoqëroheshin me gjasa më të mëdha për ALS, ndërsa përqendrimet në serum lidheshin me sëmundjen vetëm pasi kalohej një prag i caktuar ekspozimi.
Te pacientët me ALS, përqendrimet më të larta në serum u shoqëruan gjithashtu me nivele më të larta të zinxhirit të lehtë të neurofilamentit, një biomarker i dëmtimit të qelizave nervore.
Sipas studiuesve, gjetjet ngrenë mundësinë që nano dhe mikroplastikat të kontribuojnë në degjenerimin e neuroneve motorike përmes efekteve toksike të drejtpërdrejta ose përmes ndotësve të tjerë që transportohen nga këto grimca.
Megjithatë, koordinatori i studimit, Marco Vinceti, theksoi se nëse këta ndotës shkaktojnë efekte toksike në sistemin nervor, kjo “mbetet për t’u përcaktuar përfundimisht”.
Studiuesit paralajmëruan se studimi i vogël, i bazuar në krahasimin e rasteve me grupin e kontrollit, nuk mund të përcaktonte shkakësinë dhe as të përjashtonte “shkakësinë e kundërt”, mundësinë që ndryshimet e lidhura me ALS të kenë çuar në akumulim më të madh të mikroplastikave.
Dallimet në stilin e jetesës ose ekspozimi ndaj kimikateve të tjera mund të kenë ndikuar gjithashtu në rezultatet.
ALS është një sëmundje neurodegjenerative progresive që dëmton qelizat nervore përgjegjëse për kontrollin e lëvizjeve vullnetare të muskujve. Shkaqet themelore të saj mbeten kryesisht të panjohura.