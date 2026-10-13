Studim: Rastet vjetore të demencës në mbarë botën pritet të dyfishohen deri në vitin 2050

Numri i njerëzve që zhvillojnë demencë në mbarë botën çdo vit mund të dyfishohet nga 11.4 milionë në 2023 në 24.7 milionë deri në vitin 2050, tregon një studim ndërkombëtar, transmeton Anadolu.
Hulumtimi, i botuar të hënën në “JAMA Neurology”, analizoi të dhënat individuale nga 38.418 pjesëmarrës në 22 studime të bazuara në popullsi në 18 vende dhe territore në gjashtë kontinente.
Në më shumë se 287 mijë persona-vite të monitorimit, 3.001 pjesëmarrës zhvilluan demencë. Studiuesit llogaritën një normë globale të incidencës të standardizuar sipas moshës dhe gjinisë prej 9.7 rastesh të reja për 1.000 persona-vite.
Incidenca mat sa shpesh zhvillohen rastet e reja, në vend të prevalencës, e cila i referohet numrit total të njerëzve që tashmë jetojnë me një sëmundje. Pasi studiuesit llogaritën dallimet në moshë, shkalla e incidencës midis grave ishte 10.6 raste për 1000 person-vjet, krahasuar me 8.6 tek burrat.
Diferenca midis vendeve me nivele të ndryshme të ardhurash ishte më e madhe. Vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme regjistruan 13.6 raste për 1.000 persona-vjet, krahasuar me 8.3 në vendet me të ardhura të larta.
“Për herë të parë, ne mund të krahasojmë incidencën e demencës në një grup popullatash gjeografikisht të larmishme duke përdorur të njëjtën qasje statistikore, duke na dhënë një pamje më të qartë se ku dhe mes kujt po ndodhin rastet e reja”, tha autorja kryesore Ashleigh Vella e Qendrës për Plakjen e Trurit të Shëndetshëm të Universitetit të Uellsit të Ri Jugor.
“Ajo që bie në sy është se incidenca e demencës nuk shpërndahet në mënyrë të barabartë. Ne shohim norma më të larta midis grave dhe në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme”, shtoi ajo.
Projeksioni i 24.7 milionë rasteve vjetore në vitin 2050 u llogarit duke zbatuar normat e incidencës specifike të studimit sipas moshës dhe gjinisë në shifrat e pritshme të popullsisë. Ajo supozon se normat e incidencës mbeten konstante, që do të thotë se rritja e parashikuar është nxitur kryesisht nga rritja e popullsisë dhe plakja.
Studiuesit thanë se gjetjet mund të ndihmojnë qeveritë të parashikojnë kërkesat e ardhshme për diagnozë, trajtim, kujdes afatgjatë dhe shërbime mbështetëse, veçanërisht në vendet me burime më të ulëta që historikisht janë nënpërfaqësuar në studimet e demencës.
Demenca aktualisht prek më shumë se 57 milionë njerëz në mbarë botën ndërsa studimet e mëparshme kanë parashikuar se numri që jetojnë me këtë gjendje mund të afrohet në 150 milionë deri në vitin 2050.
Bashkautori i studimit, Henry Brodaty tha se 24 milionë raste të reja çdo vit do të bënin “presion të madh mbi individët, familjet, sistemet shëndetësore dhe ekonomitë në mbarë botën”.
“Plakja e popullsisë do të thotë që ne nuk mund të presim që njerëzit të zhvillojnë demencë dhe më pas të përgjigjen”, tha ai duke bërë thirrje për veprim për të reduktuar faktorët e rrezikut të modifikueshëm, për të identifikuar njerëzit në rrezik më herët dhe për të përmirësuar diagnozën, trajtimin dhe kujdesin.