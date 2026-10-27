Studimi dyvjeçar: Vaji i peshkut nuk përmirësoi kujtesën dhe nuk ngadalësoi tkurrjen e trurit

Suplementet e vajit të peshkut nuk treguan përfitime në kujtesë dhe as nuk ngadalësuan tkurrjen e hipokampusit, pjesës së trurit që luan rol kyç në formimin e kujtimeve.
Ky ishte përfundimi i një studimi dyvjeçar të kryer nga studiuesit e Universitetit të Kalifornisë Jugore (USC).
Në studim morën pjesë 365 persona të moshës 55 deri në 80 vjeç, të cilët konsumonin rrallë peshk dhe kishin rrezik të shtuar për Alzheimer.
Një grup mori çdo ditë 2,000 miligramë DHA, një acid yndyror omega-3, ndërsa grupi tjetër mori placebo.
Megjithëse pas gjashtë muajsh niveli i DHA-së në lëngun cerebrospinal u rrit me mesatarisht 17 për qind te personat që merrnin suplementin, pas dy vitesh nuk u vunë re përmirësime në testet e kujtesës dhe arsyetimit.
Po ashtu, skanimet e trurit nuk treguan se suplementet ngadalësuan tkurrjen e hipokampusit.
Studiuesit theksojnë se këto rezultate nuk nënkuptojnë se omega-3 është e panevojshme apo se konsumimi i peshkut nuk sjell përfitime.
Studimi vlerësoi efektin e dozave të larta të DHA-së në formë suplementi te një grup i caktuar të rriturish të moshuar dhe nuk provoi se suplementet parandalojnë Alzheimerin.
Ekipi po studion më tej mënyrën se si truri i përthith dhe i përdor acidet yndyrore omega-3.
Ndërkohë, studiuesit nënvizojnë rëndësinë e një diete të ekuilibruar, aktivitetit fizik të rregullt dhe gjumit cilësor për shëndetin e trurit.