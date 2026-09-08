Studimi: Ekspozimi ndaj duhanit pasiv lidhet me 1.7 milionë vdekje në mbarë botën në vitin 2023

Gati 1.7 milionë njerëz në mbarë botën kanë humbur jetën nga ekspozimi ndaj tymit në pirjen e duhanit në mënyrë pasive në vitin 2023, tregon një studim i publikuar sot, transmeton Anadolu.
Tymi në pirjen e duhanit në mënyrë pasive është tymi i thithur nga njerëzit që janë pranë dikujt që përdor produkte të duhanit. Më shumë se 2.7 miliardë njerëz në mbarë botën, përfshirë rreth 767 milionë fëmijë, u ekspozuan ndaj tymit në pirjen e duhanit në mënyrë pasive në vitin 2023, sipas studimit të publikuar në “The Lancet Public Health”.
Studiuesit ekzaminuan të dhënat nga 204 vende dhe territore midis viteve 1990 dhe 2023 dhe zbuluan se ekspozimi ndaj tymit në pirjen e duhanit në mënyrë pasive lidhet me 1.66 milionë vdekje dhe 44.8 milionë vite jetë të shëndetshme të humbura në vitin 2023.
Sëmundja ishemike e zemrës ishte shkaku kryesor i vdekjes së lidhur me ekspozimin ndaj tymit në pirjen e duhanit në mënyrë pasive në mesin e të rriturve ndërsa ekspozimi u lidh gjithashtu me 5.2 milionë infeksione të rrugëve të poshtme të frymëmarrjes tek fëmijët në vitin 2023, zbuloi studimi.
Megjithëse përqindja e njerëzve të ekspozuar ndaj tymit në pirjen pasive të duhanit ka rënë që nga viti 1990, numri i përgjithshëm ka mbetur gjerësisht i qëndrueshëm si rezultat i rritjes së popullsisë, me ekspozimin veçanërisht në rritje në pjesë të Afrikës dhe Lindjes së Mesme.
Studiuesit thanë se në pirjen e duhanit në mënyrë pasive mbetet një rrezik i madh për shëndetin global dhe kërkuan masa më të forta të kontrollit të duhanit për të mbrojtur njerëzit, veçanërisht gratë dhe fëmijët.