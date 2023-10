Studimi: Ekstrakti i spinaqit ndihmon në shërimin e plagëve të diabetit

Një studim i ri në minjtë tregon se ekstraktet e spinaqit, spinacia oleracea, mund të ndihmojnë në shërimin e ulcerave diabetike.

Ulcera kronike diabetike është një problem serioz për njerëzit me diabet dhe mund të vazhdojë për muaj apo edhe vite. Rreth 15% i njerëzve me diabet kanë ulcera të ekstremiteteve të poshtme që nuk shërohen, duke rezultuar shpesh në amputim.

Ekstrakte të spinaqit me bazë uji dhe alkooli janë efektive

Studiuesit hetuan efikasitetin e dy llojeve të ekstraktit të spinaqit. Njëra ishte me bazë ujore, dhe tjetra ishte me bazë alkooli. Ata të dy promovuan shërimin, megjithëse ekstrakti me bazë alkooli kishte një avantazh të lehtë.

Studimi përfshiu 72 minj të rritur, të ndarë në gjashtë grupe:

Grupi A – minjtë me diabet që u ushqyen me tuba me 300 mg/kg peshë të tretësirës fiziologjike për një muaj

Grupi B – minjtë pa diabet të cilët u ushqyen me tub 300 mg/kg solucion fiziologjik për një muaj

Grupi C – minjtë me diabet që u ushqyen me tuba 300 mg/kg ekstrakt ujor S. oleracea për një muaj

Grupi D – minjtë pa diabet të cilët u ushqyen me tub 300 mg/kg ekstrakt alkoolik S. oleracea për një muaj

Grupi E – minjtë pa diabet të cilët u ushqyen me tub 300 mg/kg ekstrakt ujor S. oleracea për një muaj, të ekspozuar ndaj diabetit nga studiuesit dhe më pas u ushqyen me tuba 300 mg/kg ekstrakt ujor S. oleracea për një muaj shtesë

Grupi F – minjtë pa diabet të cilët u ushqyen me tuba 300 mg/kg ekstrakt alkoolik S. oleracea për një muaj, të ekspozuar ndaj diabetit nga studiuesit dhe më pas u ushqyen me tuba 300 mg/kg ekstrakt alkoolik S. oleracea për një muaj shtesë

Studimi vëzhgoi rikuperimin më të fortë dhe më të shpejtë të plagës në grupet E dhe F, minjtë që morën 2 muaj ekstrakt spinaqi, para dhe pas induksionit të diabetit mellitus.

Pse plagët shërohen më ngadalë në diabet?

Dietologia Yelena Wheeler, e pa përfshirë në studim, shpjegoi se si ndodh shërimi i plagëve.

“Qelizat e kuqe të gjakut janë themeli i indeve të reja pasi ato krijojnë kolagjenin. Kolagjeni formon indin e ri të lëkurës, i cili rritet mbi plagë, duke e bërë atë të shërohet dhe të zvogëlohet në madhësi”, na tha ajo.

“Kur ndodh një plagë, qelizat e bardha të gjakut, proteinat, lëndët ushqyese dhe qelizat e kuqe të gjakut të lidhura me oksigjen dërgohen për koagulim dhe shërim”, shtoi dietologu, Cesar Sauza. “Të gjitha këto komponime kanë rolin e tyre në shërimin e plagëve”.

“Sidoqoftë, për njerëzit me diabet, “nivelet e larta të sheqerit në gjak mund të çojnë në ngurtësimin e enëve të gjakut, duke ngadalësuar qarkullimin dhe duke reduktuar furnizimin me oksigjen në inde”, shpjegoi dietologia Kelsey Costa, e cila nuk ishte e përfshirë në hulumtim.

Pse spinaqi është një përbërës premtues terapeutik?

Studimi vë në dukje se spinaqi, ndër atributet e tjera të tij, është një perime e butë që shumica e të gjithë mund ta konsumojnë në mënyrë të sigurt. Këto atribute të tjera, megjithatë, janë ato që sugjerojnë premtimin për shërimin e plagëve, përveç rritjes së sistemit imunitar.

“Para së gjithash”, tha Wheeler, “spinaqi është i përbërë nga komponime fenolike, të tilla si luteina, likopeni dhe acidi linolenik, të cilët janë treguar se mbrojnë qelizat nga dëmtimi oksidativ”.

Costa përmendi rëndësinë e vitaminave C, E, K dhe fitokimikateve të dashura në spinaq: “Këto lëndë ushqyese ndihmojnë në shërimin e plagëve duke nxitur formimin e kolagjenit, duke rritur zhvillimet qelizore dhe duke rritur densitetin e enëve të gjakut”.

Spinaqi gjithashtu përmban glutaminë, e cila luan një rol kritik në shërimin e plagëve. Sipas Sauzas, “glutamina është pararendësi i argininës, aminoacidi që merr pjesë shumë në proceset e shërimit të plagëve”.

A mund të përdoret spinaqi në mënyrë parandaluese?

Rezultatet më të mira të studimit ishin për minjtë që kishin marrë tashmë ekstrakt spinaqi përpara se të kishin diabet mellitus të shkaktuar nga studiuesit nëpërmjet një injeksioni 50 mg/kg të streptozotocinës.

Kjo sugjeron se ndoshta ka një vend për marrjen profilaktike të ekstraktit të spinaqit për njerëzit në rrezik të lëndimit, dhe për njerëzit me diabet në veçanti.

Për njerëzit me diabet, Sauza tha: “Mbajtja e niveleve normale të sheqerit në gjak është qasja më e mirë për të nxitur shërimin normal të plagëve, pasi trupi i ka të integruara tashmë këto procese. Rekomandimi dietik që u jap pacientëve me diabet është të shmangin nivelet e larta të glukozës në gjak për të parandaluar problemet e qarkullimit që mund të çojnë në probleme të shërimit të plagëve”.