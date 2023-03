Studimi zbulon rënien e kënaqësisë me përvojën e karikimit në shtëpi të veturave elektrike

J.D. Power – organizata jozyrtare e renditjes së “gjithçkaje” – ka publikuar një studim të ri që thotë se ndërsa 68 për qind e pronarëve të veturave elektrike përdorin një karikues të nivelit 2 të instaluar në shtëpi, kënaqësia e tyre e përgjithshme me përvojën e karikimit në shtëpi ka rënë nga viti në vit.

Këto gjetje vijnë nga Studimi i Përvojës së Karikimit të Veturave Elektrike në Shtëpi (EVX) 2023, i cili vlerëson kënaqësinë e pronarit me karikuesit L2 në SHBA.

Studimi përcaktoi se këtë vit kënaqësia me karikimin në shtëpi në përgjithësi ra me 12 pikë. Fajtori? Rritja e kostos së energjisë elektrike për shkak të inflacionit. Pronarët gjithashtu raportohet se janë të pakënaqur me shpejtësitë e karikimit në shtëpi, dhe për disa arsye J.D. Power nuk e shpjegon këtë, por viti i modelit të veturës tuaj elektrike mund të bëjë një ndryshim në këtë fushë, raporton InsideEVs.

Kompania në njoftimin e saj për shtyp thotë, “Studimi i vitit 2023 zbulon se pronarët e veturave elektrike të vitit të modelit 2022 dhe vitit të modelit 2023 janë më pak të kënaqur me shpejtësinë e karikimit të shtëpisë së tyre sesa pronarët e veturave elektrike të vitit të modelit 2021 dhe vitit të modelit 2020”, gjë e cila është befasuese duke pasur parasysh se veturat elektrike më të reja zakonisht kanë teknologji më të mirë karikimi, dhe për rrjedhojë edhe shpejtësi më të lartë karikimi, sesa modelet më të vjetra.

Studimi i këtij viti mati kënaqësinë me karikimin në shtëpi për karikuesit individual në 8 fusha:

Drejtësia e çmimit të shitjes me pakicë

Gjatësia e kordonit

Madhësia e karikuesit

Lehtësia e mbështjelljes/ruajtjes së kabllit

Kostoja e tarifimit

Shpejtësia e karikimit

Lehtësinë e përdorimit

Besueshmëria

Karikuesi L2 i montuar në shtëpi me renditjen më të lartë është karikuesi zyrtar i Tesla-s, i cili mori 790 nga 1000 pikë. Vendi i dytë vjen nga GRIZZL-E, i cili mori 757 pikë dhe vendi i tretë shkon për Emporia me 754 pikë.