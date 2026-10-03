Sudan: Mbi 25 civilë të vrarë në sulmin e RSF-së në Kordofanin Verior

Një sulm nga Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF) ka vrarë më shumë se 25 civilë në zonën Umm Badr të shtetit Kordofani Verior në Sudan, sipas Rrjetit të Mjekëve të Sudanit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të shtunën, rrjeti joqeveritar tha se një video që qarkullon në internet tregon pjesëtarë të RSF-së duke ekzekutuar civilë në këtë zonë.
Sipas deklaratës, rëndësia e incidentit shtohet nga treguesit se vrasjet janë kryer mbi baza etnike, nën pretekstin se viktimat mbështesnin ushtrinë sudaneze.
“Ekzekutimi i paligjshëm i civilëve përbën krim të rëndë dhe shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe standardeve të të drejtave të njeriut”, tha rrjeti.
Ai paralajmëroi se shënjestrimi i njerëzve bazuar në përkatësinë e tyre etnike ose shoqërore mund të kërcënojë paqen sociale dhe të nxisë gjuhën e urrejtjes dhe dhunën.
Mjekët i bënë thirrje OKB-së dhe organizatave për të drejtat e njeriut të nisin hetim të pavarur dhe të mbajnë përgjegjës autorët.
RSF-ja nuk e ka komentuar menjëherë deklaratën. Megjithatë, grupi zakonisht deklaron se nuk shënjestron civilët, pretendim që kundërshtohet nga autoritetet sudaneze dhe organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Së fundmi, ushtria sudaneze ka avancuar në pjesë të mëdha të Kordofanit Verior pas luftimeve me RSF-në dhe ka njoftuar se ka marrë kontrollin e 11 zonave në këtë shtet.
Që nga fundi i korrikut, ushtria ka marrë kontrollin e zonave të mëdha të Kordofanit Verior, pasi rimori qytetin strategjik Bara, si dhe zonat Jabra al-Sheikh dhe Umm Siyala, dhe siguroi rrugën kombëtare që lidh Baran me Omdurmanin, në perëndim të kryeqytetit Khartum.
Tri shtetet e rajonit Kordofan – Kordofani Verior, Kordofani Perëndimor dhe Kordofani Jugor – kanë qenë skenë e përleshjeve mes ushtrisë dhe RSF-së që nga tetori i kaluar.
Sudani është përfshirë në një luftë mes ushtrisë dhe RSF-së që nga viti 2023, konflikt që sipas vlerësimeve të OKB-së dhe burimeve ndërkombëtare ka shkaktuar dhjetëra mijëra të vdekur dhe ka zhvendosur rreth 13 milionë të tjerë.