Sudani do të dërgojë një ekip në Jeddah për bisedime me zyrtarët amerikanë përpara negociatave të ar’mëpushimit të javës së ardhshme

Sudani njoftoi se do të dërgojë një delegacion në qytetin bregdetar saudit të Jeddah për t’u konsultuar me zyrtarët amerikanë përpara negociatave të armëpushimit të javës së ardhshme me Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF) në Gjenevë të Zvicrës, raporton Anadolu Agency.

Në një deklaratë për shtyp, qeveria sudaneze tha se Ministri i Mineraleve Mohamed Bashir Abu-Namo do të udhëheqë delegacionin për të diskutuar situatën përpara bisedimeve me RSF-në, të cilat janë planifikuar të zhvillohen të mërkurën në Gjenevë.

Deklarata theksoi përkushtimin e qeverisë për të arritur paqen, sigurinë dhe stabilitetin në Sudan, duke lehtësuar gjithashtu vuajtjet e shkaktuara nga kryengritja e RSF-së.

Qeveria amerikane nuk i është përgjigjur ende njoftimit të qeverisë sudaneze në lidhje me takimin në Jeddah.

Gjatë një telefonate me Sekretarin e Shtetit të SHBA, Antony Blinken, të hënën e kaluar, Kryetari i Këshillit Sovran të Sudanit, Abdel Fattah Al-Burhan, theksoi nevojën për të adresuar shqetësimet e qeverisë përpara fillimit të bisedimeve me RSF.

Së fundmi, qeveria sudaneze kërkoi një takim paraprak me SHBA-në për të lehtësuar rifillimin e bisedimeve të paqes me RSF-në.

Qeveria kërkoi gjithashtu që Deklarata e Jeddah të zbatohej përpara se të merrte pjesë në bisedimet e armëpushimit të ndërmjetësuara nga SHBA në Zvicër.

Më 23 korrik, Departamenti i Shtetit i SHBA ftoi ushtrinë sudaneze dhe RSF-në për të marrë pjesë në negociatat e armëpushimit të ndërmjetësuara nga Uashingtoni, të cilat janë planifikuar të fillojnë më 14 gusht në Zvicër.

Udhëheqësi i RSF-së, Mohamed Hamdan Dagalo, e ka pranuar që atëherë ftesën.

Që nga mesi i prillit 2023, konflikti midis ushtrisë sudaneze dhe RSF-së ka rezultuar në afërsisht 18,800 vdekje dhe afro 10 milionë persona të zhvendosur, sipas Kombeve të Bashkuara.