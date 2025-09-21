Suedi, qindra njerëz marshojnë për të protestuar kundër gjenocidit në Gaza

Qindra njerëz u mblodhën në Stokholm për të protestuar kundër gjenocidit të vazhdueshëm të Izraelit në Gaza dhe zhvendosjes me forcë të palestinezëve, raporton Anadolu.
Demonstruesit u mblodhën në lagjen Odenplan dhe marshuan nëpër rrugët e kryeqytetit suedez, duke mbajtur pankarta me mesazhe të tilla si “Jepni fund gjenocidit tani” dhe duke brohoritur “Kjo nuk është luftë, është gjenocid”, “Lironi Palestinën”, “Izraeli vrasës” dhe “Rezistencë, liri, drejtësi dhe rindërtim”.
Ata i bënë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndalojë gjenocidin në enklavën e rrethuar palestineze. Disa protestues mbanin trupa të improvizuar të mbështjellë me qefin për të simbolizuar palestinezët e vrarë nga Izraeli.
Protesta, e organizuar nga grupe të shumta të shoqërisë civile, kërkoi një embargo armësh ndaj Izraelit, një bojkot të kompanive izraelite dhe ndërprerjen e të gjitha lidhjeve me shtetin izraelit.
Që nga 7 tetori i vitit 2023, Izraeli ka kryer një gjenocid në Gaza, i cili deri më tani ka vrarë mbi 65.200 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Sulmi ka zhvendosur qindra mijëra njerëz, së bashku me një bllokadë ndaj ndihmës humanitare që ka marrë jetën e të paktën 442 palestinezëve, përfshirë 147 fëmijë.
Të martën, Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar i Hetimit i OKB-së mbi Territorin e Pushtuar Palestinez konfirmoi se Izraeli ka kryer gjenocid në Gaza.