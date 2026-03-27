Suedia bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm në Liban, kërkon mbrojtjen e civilëve

Ministrja e Punëve të Jashtme e Suedisë, Maria Malmer Stenergard, ka bërë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në Liban, duke shprehur shqetësim për përshkallëzimin e armiqësive dhe duke u bërë thirrje të gjitha palëve të respektojnë të drejtën ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Në rrjetin social amerikan X, Stenergard tha se është thellësisht i shqetësuar për përshkallëzimin e armiqësive në Liban dhe se te homologu i saj libanez, Youssef Raggi, theksoi mbështetjen dhe solidaritetin e Suedisë për Libanin.
Stenergard theksoi se populli libanez meriton paqe dhe siguri.
“Suedia bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm. I bëjmë thirrje Izraelit të përmbahet nga sulmet e mëtejshme në territorin libanez. Hezbollahu duhet të ndalojë menjëherë sulmet kundër Izraelit. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Libanit duhet të respektohen”, shtoi ajo.
Stenergard gjithashtu theksoi nevojën për respektimin e mbrojtjeve ligjore.
“E drejta ndërkombëtare, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, duhet të respektohet. Civilët dhe infrastruktura civile duhet të mbrohen”, tha ajo.
Izraeli ka bombarduar Libanin me sulme ajrore dhe ka nisur një ofensivë tokësore në jug që nga një sulm ndërkufitar nga Hezbollahu më 2 mars. Autoritetet libaneze thonë se të paktën 1.116 persona janë vrarë dhe 3.229 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që atëherë.
Përshkallëzimi erdhi mes një ofensive të përbashkët SHBA-Izrael kundër Iranit, e cila ka vrarë më shumë se 1.340 persona që nga 28 shkurti. Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit dhe bazave amerikane në vendet e Gjirit.