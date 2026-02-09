Suedia drejt miratimit të kushteve më të rrepta për marrjen e shtetësisë

Qeveria suedeze ka propozuar kërkesa më të rrepta për personat që kërkojnë shtetësinë suedeze, përfshirë qëndrim më të gjatë në vend, test gjuhe, vetëmjaftueshmëri financiare dhe kërkesën për të mbajtur një “stil jete të ndershëm”, thanë sot zyrtarë të vendit, transmeton Anadolu.
Ministri i Migracionit, Johan Forssell, i përshkroi ndryshimet si “historike”, duke theksuar se reformat synojnë që shtetësia të jetë kulmi i një procesi integrimi të bazuar në përpjekjen personale dhe në punë, raportoi transmetuesi SVT.
Sipas propozimeve, aplikantët do të duhet të kenë jetuar në Suedi për tetë vjet, në vend të pesë viteve aktuale.
Do të futen gjithashtu kërkesa për gjuhën dhe njohuritë, të cilat do të vlerësohen përmes një testi për shtetësi.
Ludvig Aspling, zëdhënës për politikën e migracionit nga partia “Demokratët e Suedisë”, tha se rregullat e reja do t’i rrisin ndjeshëm pritshmëritë krahasuar me hetimet e mëparshme.
“Palët gjithashtu duan të vendosin kërkesa më të larta për një mënyrë jetese të kujdesshme dhe të ndershme”, tha Aspling.
Propozimi synon gjithashtu të zgjasë periudhën pas së cilës e kaluara penale e një aplikanti nuk ndikon më në të drejtën për shtetësi, nga 10 në 17 vjet për personat mbi moshën 15-vjeçare.
Përveç kësaj, do të vendoset një kërkesë financiare e bazuar në të ardhurat.
Aplikantët do të duhet të kenë të ardhura mujore rreth 20.000 korona suedeze (2.239 dollarë) dhe të mos kenë përfituar ndihmë sociale për më shumë se gjashtë muaj gjatë tri viteve të fundit, me përjashtim për studentët.
Tony Haddou, një tjetër zëdhënës për politikën e migracionit nga Partia e Majtë, e kritikoi planin, duke thënë se ai do ta bëjë jetën më të vështirë për imigrantët.
“Është një këndvështrim i neveritshëm për njerëzimin që krijon pasiguri, paqëndrueshmëri dhe shqetësim, veçanërisht kur ndodh në kombinim me dëshirën e qeverisë për të shfuqizuar lejet e qëndrimit të përhershëm”, tha Haddou.
Propozimet pritet të hyjnë në fuqi në Ditën Kombëtare të Suedisë, më 6 qershor.