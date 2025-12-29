Suedia mbështet unitetin e Somalisë pas njohjes së Somalilandit nga Izraeli

Suedia tha sot se mbështet unitetin dhe sovranitetin e Somalisë pas njohjes së Somalilandit nga Izraeli, një rajon separatist në Somali, transmeton Anadolu.
“Në përputhje me Bashkimin Evropian, Unionin Afrikan dhe organet përkatëse rajonale, Suedia mbështet parimet e unitetit, sovranitetit dhe integritetit territorial të Somalisë”, shkroi Ministria e Jashtme Suedeze në platformën amerikane të mediave sociale X.
BE-ja gjatë fundjavës tha se “riafirmon rëndësinë e respektimit të unitetit, sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës Federale të Somalisë”, në përputhje me kushtetutën e saj dhe kartat e Unionit Afrikan dhe OKB-së. Blloku bën thirrje për “dialog kuptimplotë” midis Somalilandës dhe Qeverisë Federale të Somalisë “për të zgjidhur mosmarrëveshjet e gjata”.
Izraeli u bë vendi i parë në botë të premten që njohu Somalilandën si shtet sovran, duke shkaktuar një kor ndërkombëtar refuzimi të këtij veprimi nga shumë vende në Afrikë dhe Lindjen e Mesme, përfshirë Turqinë, e cila ishte gjithashtu pjesë e deklaratës së së shtunës të lëshuar nga Katari.
Somalilandi, i cili nuk ka marrë njohje zyrtare që nga shpallja e pavarësisë nga Somalia në vitin 1991, vepron si një entitet “de facto” i pavarur administrativ, politik dhe i sigurisë, me qeverinë qendrore të paaftë për të ushtruar kontroll mbi rajonin dhe udhëheqjen e saj të paaftë për të siguruar njohjen ndërkombëtare të pavarësisë.
Qeveria somaleze refuzon ta njohë Somalilandin si shtet të pavarur, e konsideron atë pjesë integrale të territorit të saj dhe e sheh çdo marrëveshje ose angazhim të drejtpërdrejtë me të si shkelje të sovranitetit dhe unitetit të vendit.