“Sulltanahmeti, xhamia e parë osmane me gjashtë minare” një pjesë e pandashme e Istanbulit

Ndërtimi i xhamisë filloi në vitin 1609 dhe përfundoi afërsisht për 7 vjet e 5 muaj. Një nga veprat më elegante të qytetërimit turko-islam, xhamia u përurua më 9 qershor 1617.
Ndër veprat më madhështore të arkitekturës osmane, Xhamia Sultanahmet e njohur ndryshe si “Xhamia Blu” ka shërbyer si vend adhurimi për 409 vjet, duke mbetur pjesë simbolike dhe e pandashme e identitetit historik dhe kulturor të Istanbulit.
Në pjesën e parë të artikullit kryesor të Agjencisë Anadolu (AA) me titull “Xhamitë Perandorake të Istanbulit”, Xhamia Sultanahmet, e porositur nga Sulltan Ahmet I dhe e projektuar nga arkitekti Sedefkar Mehmet Aga, shqyrtohet nga të gjitha këndvështrimet.
Në arkitekturën osmane ajo është xhamia e parë me gjashtë minaret e saj. Ndërtimi i xhamisë filloi në vitin 1609 dhe përfundoi afërsisht për 7 vjet e 5 muaj. Një nga veprat më elegante të qytetërimit turko-islam, xhamia u përurua më 9 qershor 1617.
E konsideruar si një nga strukturat e fundit të mëdha monumentale të periudhës klasike, xhamia quhet edhe “Xhamia Blu” nga turistët e huaj për shkak të brendësisë së saj të dekoruar me pllaka blu të Iznikut.
Me oborrin e saj të gjerë, kupolën qendrore dhe gjysmë-kupolat, struktura është e jashtëzakonshme si estetikisht ashtu edhe në aspektin inxhinierik ndërsa vendndodhja e saj përballë Ajasofjas krijon element të veçantë balancues në horizontin e Istanbulit.
I përbërë nga një xhami, medrese (shkollë fetare), shkollë fillore, vendit të veçantë të sulltanit dhe tregut, kompleksi shquhet si një nga shembujt e rëndësishëm të konceptit të qytetit të përqendruar në xhami në Perandorinë Osmane.
Kompleksi i xhamisë siguroi që arsimi dhe jeta shoqërore të formoheshin në të njëjtën qendër me adhurim.
Sot, Xhamia Sultanahmet, e cila pret miliona vizitorë vendas dhe të huaj, ka ruajtur statusin e saj si një nga strukturat historike më të vizituara në qytet për shekuj me radhë.