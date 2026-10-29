Sulm me dron në veri të Gazës, numri i të vrarëve arrin në 74.570

Një palestinez u vra të enjten në mbrëmje nga një sulm me dron izraelit ndaj një grupi njerëzish pranë shkollës Zejneb al-Wazir, në lindje të Xhabalias, në veri të Rripit të Gazës, raportoi agjencia palestineze e lajmeve WAFA, duke iu referuar burimeve lokale.
Sipas autoriteteve shëndetësore palestineze, numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 ka arritur në 74.570, ndërsa 175.808 të tjerë janë plagosur.
Gjatë 24 orëve të fundit, në spitalet e Gazës janë dërguar gjashtë palestinezë të vrarë dhe 38 të plagosur.
Ndërkohë, shumë viktima vazhdojnë të mbeten nën rrënoja ose në rrugë, pasi ekipet e ambulancave dhe të mbrojtjes civile përballen me vështirësi për të arritur tek ato. /mesazhi