Sulmet ajrore shënjestrojnë depot e armëve të grupit Huthi në Marib të Jemenit

Sipas mediave jemenase të martën, sulmet ajrore shënjestruan depo armësh që i përkasin grupit Huthi të Jemenit në provincën qendrore Marib, transmeton Anadolu.
Platforma e lajmeve pro-qeveritare e Bregut Perëndimor tha se sulmet goditën depot e armëve të grupit Huthi në Al-Jubah, pa dhënë detaje mbi viktimat ose dëmet.
Në një zhvillim të veçantë në Marib, forcat qeveritare të Jemenit penguan një përpjekje për infiltrim të Huthive në Harib, tha gazeta.
Në një incident tjetër, krahu i medias i komandës ushtarake Taiz tha se avionët luftarakë goditën një platformë lëshimi të raketave balistike të Huthi në aeroportin Taiz.
Burimet lokale raportuan gjithashtu sulme ajrore që synonin një takim të udhëheqësve Huthi në ndërtesën e këshillit lokal në Khadir, në lindje të Taiz.
Sulmet e raportuara vijnë në mes të përshkallëzimit të luftimeve midis Huthive dhe forcave të lidhura me qeverinë. Në javët e fundit, sulmet ajrore kanë shënjestruar gjithashtu pozicionet e Huthive, përforcimet dhe vendet e lëshimit të raketave në provincën Taiz.
Jemeni është përfshirë në konflikt që kur rebelët Huthi pushtuan kryeqytetin Sanaa në vitin 2014, duke bërë që një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite të ndërhynte në mars 2015 në mbështetje të qeverisë jemenase të njohur ndërkombëtarisht.