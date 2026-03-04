“Sulmet iraniane në territorin e Emirateve të Bashkuara Arabe vranë 3 persona dhe plagosën 78 të tjerë”

Emiratet e Bashkuara Arabe thanë të mërkurën se sulmet iraniane ndaj vendit të Gjirit kanë vrarë 3 persona dhe kanë plagosur 78 të tjerë që nga e shtuna, transmeton Anadolu.
“Ndër të vrarët përfshihen një shtetas nga Bangladeshi, një nga Pakistani dhe një nga Nepali”, tha Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe në një deklaratë të lëshuar në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ministria tha se mbrojtja ajrore “u përball me sukses me tre raketa balistike” të mërkurën dhe zbuloi 129 dronë, duke kapur 121 prej tyre, ndërsa tetë ranë brenda territorit të vendit.
Që nga fillimi i sulmeve iraniane, u zbuluan 189 raketa balistike, nga të cilat 175 u shkatërruan, 13 ranë në det dhe një ra në territorin e saj, shtoi ajo.
Ministria tha se 941 dronë iranianë u qëlluan drejt territorit të Emirateve të Bashkuara Arabe, 876 prej të cilëve u kapën, ndërsa 65 ranë brenda vendit.
“Tetë raketa lundrimi u zbuluan dhe u shkatërruan gjithashtu”, tha ajo, duke shtuar se sulmet shkaktuan “disa dëme anësore”.
Ministria tha se shpërthimet e dëgjuara në zona të ndryshme në të gjithë vendin ishin rezultat i operacioneve të përgjimit nga sistemet e mbrojtjes ajrore të vendit.
Ajo dënoi sulmet me raketa dhe dronë ndaj vendit të Gjirit, duke thënë se ato përfaqësojnë një “shkelje të qartë të sovranitetit kombëtar dhe ligjit ndërkombëtar”.
Ministria tha se Emiratet e Bashkuara Arabe rezervojnë të drejtën për t’iu përgjigjur përshkallëzimit dhe për të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për të mbrojtur territorin dhe popullin e saj.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë rreth 800 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem Ali Khamenei.
Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe vendet e Gjirit, të cilat janë shtëpia e aseteve amerikane.