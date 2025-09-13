Sulmi ajror izraelit godet një ndërtesë në Qytetin Gaza

Izraeli kreu një sulm ajror në një ndërtesë në lagjen Al-Nasr në Qytetin Gaza, me pamjet që tregojnë palestinezët teksa shpërtheu një shpërthim dhe pluhuri mbushi rrugën, raporton Anadolu.

Izraeli vazhdon ofensivën e tij në Gaza, e cila ka vrarë të paktën 64.700 palestinezë që nga tetori i vitit 2023, si dhe ka zhvendosur qindra mijëra njerëz dhe ka shkaktuar një uri të rëndë duke marrë të paktën 411 jetë, përfshirë 142 fëmijë.

Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhër-arreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI