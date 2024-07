Sulmi iz’raelit në shkollë vret dhjetëra civilë të strehuar – VIDEO

Një sulm në një shkollë ku strehoheshin palestinezët e zhvendosur brenda vendit u godit nga zjarri izraelit – duke vrarë të paktën 29 persona.

Të mbijetuarit i çuan viktimat, të vdekur dhe të gjallë, në spitalin Nasser në Khan Younis për trajtim.

Një djalë i ulur jashtë morgut tha se ai ishte i vetmi anëtar i familjes së tij i mbetur gjallë.

Kids and families playing football. Israel hated that. So they bombed them. Simple as that. pic.twitter.com/84Jen96wlk

— Ahmed Alnaouq (@AlnaouqA) July 9, 2024