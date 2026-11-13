Sulmi kibernetik godet prodhuesin gjerman të dronëve, flota pezullohet përkohësisht

Sulmues të panjohur kanë instaluar programe keqdashëse në një server të brendshëm për përditësime të prodhuesit të dronëve Quantum Systems, një furnizues i rëndësishëm i forcave të armatosura gjermane, transmeton Anadolu.
Siç raporton Der Spiegel, forcat e armatosura gjermane e morën incidentin aq seriozisht, saqë muajin e kaluar pezulluan përkohësisht përdorimin e të gjithë flotës së produkteve për të shmangur rreziqet. Sipas raportimit, kompania më vonë arriti ta neutralizojë kërcënimin.
Një zëdhënës i Quantum Systems konfirmoi për revistën gjermane se kompania e kishte zbuluar incidentin e sigurisë kibernetike në fund të tetorit.
“Analizat fillestare kanë treguar se bëhet fjalë për një sulm kibernetik aktiv nga aktorë armiqësorë”, tha zëdhënësi, duke shtuar se kërcënimi u neutralizua shpejt, në bashkëpunim me autoritetet.
“Nuk ekziston asnjë rrezik për përdoruesit përfundimtarë dhe operatorët gjatë përdorimit të sistemeve pa pilot të Quantum Systems. Flota jonë është funksionale”, shtoi ai.
Sipas raportimit, përveç Shërbimit të Kundërzbulimit Ushtarak (MAD), në hetime janë përfshirë edhe Agjencia e Inteligjencës së Brendshme (BfV) dhe Zyra Federale për Sigurinë e Informacionit (BSI).
Quantum Systems është partner kontraktual i forcave të armatosura gjermane për disa sisteme dronësh dhe prej vitesh furnizon Ukrainën me produkte të tilla.
Kompania gjithashtu operon objekte prodhimi në Ukrainë dhe ka krijuar sipërmarrje të përbashkëta me prodhues ukrainas.